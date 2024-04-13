Son Dakika
İpsala’da resmi bayramlaşmaya yoğun ilgi
İpsala’da remi bayramlaşma, İpsala Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti
GÜNDEM 13.04.2024, 09:30
İpsala’da remi bayramlaşma, İpsala Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar, esnaf odaları ve vatandaş katıldı.
Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı konuşmada tüm halkın bayramını kutladı ve “Nice bayramlara ulaşmak bizlere nasip etsin” dedi.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’da yaptığı konuşmada tüm halkın bayramını kutladı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|31
|47
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Sivasspor
|32
|44
|8. Başakşehir
|31
|43
|9. Antalyaspor
|31
|42
|10. Alanyaspor
|31
|42
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|29
|59
|3. Sakaryaspor
|29
|50
|4. Kocaelispor
|29
|49
|5. Ahlatçı Çorum FK
|29
|49
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Bandırmaspor
|29
|45
|8. Gençlerbirliği
|29
|44
|9. Boluspor
|29
|43
|10. Erzurumspor
|29
|40
|11. Ümraniye
|29
|34
|12. Manisa FK
|30
|33
|13. Şanlıurfaspor
|29
|33
|14. Keçiörengücü
|29
|33
|15. Tuzlaspor
|29
|31
|16. Adanaspor
|29
|31
|17. Altay
|29
|15
|18. Giresunspor
|29
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|71
|2. Liverpool
|31
|71
|3. M.City
|31
|70
|4. Tottenham
|31
|60
|5. Aston Villa
|32
|60
|6. M. United
|31
|49
|7. West Ham United
|32
|48
|8. Newcastle
|31
|47
|9. Chelsea
|30
|44
|10. Brighton
|31
|43
|11. Wolves
|31
|42
|12. Bournemouth
|31
|41
|13. Fulham
|32
|39
|14. Crystal Palace
|31
|30
|15. Brentford
|32
|29
|16. Everton
|31
|27
|17. Nottingham Forest
|32
|25
|18. Luton Town
|32
|25
|19. Burnley
|32
|19
|20. Sheffield United
|31
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|31
|45
|8. Valencia
|30
|44
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|14
|20. Almeria
|30
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü