İpsala’da resmi bayramlaşmaya yoğun ilgi

İpsala’da remi bayramlaşma, İpsala Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar, esnaf odaları ve vatandaş katıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı konuşmada tüm halkın bayramını kutladı ve “Nice bayramlara ulaşmak bizlere nasip etsin” dedi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’da yaptığı konuşmada tüm halkın bayramını kutladı.