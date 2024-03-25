İnegöl bayrama hazır

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı’na 15 gün kala İnegöl Belediyesi’nin bayram hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Kaldırım serbestliğinin 26 Mart Salı günü itibariyle başlayacağı açıklanırken, trafik düzenlemeleri ve ilave semt pazarlarına kadar pek çok konuda bilgilendirme yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. İlgili birimlerinde nöbet ve icapçı listeleri hazırlanırken, 5 müdürlük bayram sürecine özel hazırlık yaptı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yardımlar konusunda, Zabıta Müdürlüğü bayram öncesi tertip ve düzen, Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin çalışmalarının yanı sıra kendi alanında ilave bir dizi çalışmalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastro İnegöl ve Müzelerle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklar Müdürlüğü de bu süreçte yaşanacak vefatlarla ilgili bayram süresince mesaisini sürdürürken, mezarlıklarda da bir yandan Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ot biçme ve temizlik çalışmaları yapıyor.

BURUK BAYRAM

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Zabıtsa Müdürü Bilal Aktürk, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile Mezarlıklar Müdürü Ensar Macit’in katılımıyla bayram hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ramazan Bayramı’na 2 hafta kaldığını hatırlatan Başkan Taban, “Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bayram hazırlıklarımızı duyurmak adına bugün ilgili birimlerimizin Müdürleriyle bir aradayız. Bu yıl bayramı Filistin’de yaşanan soykırım ve katliamların gölgesinde maalesef buruk bir şekilde yaşamış olacağız” dedi.

UMUTELİ BAYRAMDA DA YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Bayram hazırlıklarını ekiplerin her birim özelinde tamamladıklarını ifade eden Başkan Taban, çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerde şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Burada özellikle bayram sürecinde hizmetini sürdüren müdürlüklerimiz var. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz sadece ramazanda değil, yılın 12 ayı düzenli yardımlarına devam ediyor. Bayrama dönük özellikle yaşlılarımızın evlerinin temizlenmesine kadar pek çok çalışmayı yürütüyoruz. Düzenli yemek yardımlarımız devam ediyor, gıda ve yardım kolileri ulaştırılıyor. Bu dönem farklı olarak çölyak hastalarımıza da destekler verdik. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimizle Gastro İnegöl’de güzel bir iftar buluşması yaptık.”

KALDIIRM SERBESTLİĞİ BU YIL ERKEN BAŞLIYOR

“Zabıta Müdürlüğümüzün yaptığı bir dizi çalışma var. Kaldırım işgalleriyle ilgili 2015 yılı Şubat ayında alınan kararla, kaldırımların yayalar için olduğunu ifade etmiştik. Bunu ısrarla sürdürüyoruz ve bu konuda esnaflarımızdan destek istiyoruz. Ancak bayram sürecinde bunu esnetiyoruz. Her dönem belirli sürelerle esnaflarımızın kaldırımları da kullanarak uygun alanlarda ürünleri satmalarını istiyoruz. Bu yıl bu süreyi biraz daha uzattık. 26 Mart Salı gününden itibaren bayramın ilk gününe kadar kaldırımlarda bir esneklik sağlayacağız. Buradaki amacımı esnaflarımızın işlerini bayram sürecinde zamana yayması, bayram alışverişlerinde yığılmaları önlemek, bayram coşkusunu yaşatmak ve sürdürmek. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. Ancak seyyar satıcılara müsaade etmeyeceğimizi de ifade etmek istiyorum.”

3 GÜN İLAVE PAZAR KURULACAK

“Bayram öncesi yine alışverişin kolaylaştırılması adına Pazar olmayan günlere de ilave pazarlar kuruyoruz. 7 Nisan Pazar günü; Mesudiye Pazarı, Akhisar Pazarı ve Yeniceköy konutlar pazarı kendi gününde kurulmaya devam edecek. İlaveten Mer-pa Pazarımız da kıyafet ağırlıklı olarak açılacak. 08 Nisan Pazartesi günü Pazartesi pazarı kendi gününde açılacak, Mer-pa yine kıyafet ağırlıklı olarak ilaveten açılacak. 09 Nisan Salı günü Alanyurt pazarı kendi gününde açık olacak. Mer-pa pazarımız da ilave olarak sebze, meyve, kıyafet ve bakliyat alanlarıyla açılacak. Bayramı kapsayan 10, 11, 12 Nisan 2024 tarihlerinde şehrimizde tüm pazarlarımız kapalı olacak.”

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA TRAFİK DÜZENLEMELERİ

“Yaya ve araç trafiğiyle ilgili de belirli düzenlemeler var. Yoğunluğun arttığı son günlerde vatandaşlarımızın da güvenli şekilde alışverişlerini yapması adına 7 sokağımız 5 gün trafiğe kapalı olacak. 05 Nisan Cuma akşamından itibaren çarşı merkezindeki 7 sokağımız motorlu araç trafiğine kapatılacak. Trafiğe kapanacak sokaklar; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa Sokak kesişiminden itibaren), Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak. Ayrıca bu süreçte çarşı bölgesinde tek yön düzenlemesi olacak. Gençlik Merkezi arka otopark girişleri İşletme Sokak tarafından (Yapı Kredi Bankası yanından) tek yön olarak yapılacak. Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı Kaplan petrol mevkii 5 Nisan 2024 Cuma ile bayram tatilinin biteceği 14 Nisan 2024 Pazar günü arası Bursa-Ankara Karayolundan girişlere kapatılacak. Yine Bursa Ankara Karayolundan Baykut sokağa Mer-Pa mevkiinden girişler, 7-8-9 Nisan 2024’te Mer-Pa pazarı kurulacağı için kapatılacaktır. Bayramın 1. günü yol tekrar açılacaktır. Buradan trafik hususunda bir uyarı da yapmak istiyorum. Özellikle bayram hareketliliğinin arttığı şu günlerde; park yasağı bulunan cadde ve sokaklara, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına araçlarımızı park etmeyelim. Özellikle Atatürk Bulvarı, Nuri Doğrul, İstiklal ve Kemalettin Sami Paşa Caddeleri başta olmak üzere çift sıra araç parkından kaçınalım, park yasaklarına uyalım. Bu süreçte gerekli denetimler yetki alanına göre gerek Zabıta Müdürlüğümüzce gerekse de Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacaktır.”

NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENECEK

“Bayramda nöbetçi olacak fırınlarla ilgili süreci İnegöl Fırıncılar Kooperatifi yürütüyor. Liste tamamlandığında ayrıca duyurusu yapılacak. 153 Çözüm Merkezinden de fırınlar ve adresleri öğrenilebilir.”

BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLER SÜRÜYOR

“Sürekli devam eden denetim ve uygulamalarımız bayram sürecinde arttırılarak daha dikkatli şekilde sürdürülüyor. Özellikle bayram sürecinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı sektörlere ilişkin iş yeri denetimlerine devam ediyoruz. Fahiş fiyat, kasa-etiket fiyatı, gramaj, son tüketim tarihi, tazelik, hijyen ve ruhsat ile ruhsata aykırı faaliyetler konularını denetliyoruz. 7/24 esasıyla denetimlerimiz gerek resmi gerekse de sivil kıyafetle devam edecek. Vatandaşlarımız da yaşadıkları sorunlarla ilgili 153 hatlarından bizlere ulaşırsa, ekiplerimiz anında müdahale edecekler.”

ULAŞIM PLANLAMALARI YAPILDI

“Toplu ulaşım noktasında da Büyükşehir Belediyemizin henüz yaptığı bir açıklama yok. Açıklama geldiği gibi duyuruları yapacağız. Normal şartlarda toplu ulaşımda bayram planlaması yapıldı. Güncel sefer ve hareket saatleri listesine BURSAKART Mobil Uygulaması ve BURULAŞ web siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Bayram süresince ücretsiz taşıma olup olmayacak kısa sürede belli olur.”

GASTRO İNEGÖL BAYRAMIN 2. GÜNÜ, MÜZELER 3. GÜNÜ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Gastro İnegöl ve Kent Müzesi ile bayram sürecinde faaliyetlerini sürdürecek. Gastro İnegöl Bayramın 1’inci günü tüm gün kapalı. 2’nci günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Kent Müzemiz ve Mobilya Müzemiz de bayramın 3’üncü günü misafir kabulüne başlayacak.”

İNEGÖL GENELİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

“Temizlik hizmetlerimiz de rutin çalışmalar aslında devam ediyor. Şehrimizin dört bir yanında ramazan ve bayram özelinde de ekstralar yapılıyor. Ana arterlerde bulunan konteynerlerin yıkanması, parkların genel temizliği, camilerin bayram sabahına hazırlanması adına cami etraflarının temizlenmesi, ana caddelerin yıkanması, yine bayram ziyaretleri öncesi mezarlıklarımızın etrafının temizlenmesi, çarşı merkezinin temizlenmesi ve alt ile üst geçitlerin temizlenmesi gibi çalışmalar yapıyorlar.”