Hudut Kartalları sınırda geçit vermedi!

Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olan 4 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor.

Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandığı duyuruldu.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK, birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/6UeglDItjj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2024