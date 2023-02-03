Hatay'da İskenderun 'Savaş'ı!.. Başkan Savaş'tan ağır eleştiri

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun ilçesinde denize dolgu yapılmasına belediye olarak karşı çıktıklarını ancak konunun oldu-bittiye getirilerek dolgu alanın neredeyse 500 bin metrekareye çıktığını söyledi. İskenderun'da Tosyalı ailesine imtiyazlar verildiğini iddia eden Başkan Savaş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Fuat Tosyalı ile kardeşi olan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya ağır eleştirilerde bulundu.HATAY (İGFA) - Denize yapılacak dolgulara mantıklı ve makul olma durumunda kamu yararına izin verilebileceğini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun’da belli bir aileye imtiyaz tanınması ve doğanın tahrip edilmesi nedeniyle uzun zamandır deniz dolgusuna karşı çıktıklarını belirtti.

SAVAŞ: OLDU-BİTTİYE GETİREREK DENİZE DOLGU YAPTILAR

Büyükşehir Belediyesi'nin doğaya saygılı bir belediye olduğunu belirten Başkan Savaş, “İmtiyaz tanınan ailenin bir ferdi İskenderun Belediye Başkanı. Denizde 80 dönüme bizden izinsiz oldu-bittiye getirerek dolgu yaptılar. Çevredekiler de bunu fırsat bilerek denizi doldurmaya başladı. İskenderun meclis üyelerimizden de gelen bilgiler doğruluyor ki şu anda dolgu oranı neredeyse 500 dönüme çıkmış durumda. Başka yerlere de dolgu yapacaklar. Ormanda bin 80 dönümlük bir arazi var. Çalışmalara bakın burayı alt üst etmişler. Ormanı katletmişler. Biz doğaya saygılı bir belediyeyiz. Belediye meclis üyelerimiz bu duruma karşı çıktı ama meclisteki çoğunluk ellerinde olduğu için madde onaylandı” dedi.

“ORMANLAR VE DENİZLER HEPİMİZ İCİN VAR AMA BU YERLER GÖZÜMÜZÜN YAŞINA BAKILMADAN RANT İÇİN BİR AİLEYE VERİLİYOR”

Başkan Savaş, mücadelelerinin Hatay’ın akciğerlerini korumak adına olduğunu belirterek “Ormanlar ve denizler bu ülkenin öz varlıklarıdır. Anayasamız ormanları koruyor, yapılanlar anayasaya da aykırı. Biz Hatay’ın akciğerini korumaya çalışıyoruz. Birileri, buradaki insanların hakkını gasp ediyorsa biz buna “evet” mi diyeceğiz? Ormanlar ve denizler hepimiz için var ama bu yerler gözümüzün yaşına bakılmadan bir aileye veriliyor. Onlar da buraları yıkıp depolama alanı yapıyor. Bu aileyi diğer insanlardan ayıran özellik nedir?” diye sordu.

Başkan Savaş, konuyla ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.