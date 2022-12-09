Güzelbahçe Belediyesi standı dikkat çekti

Travel Turkey İzmir 16. Uluslararası Turizm Fuar’ında Güzelbahçe Belediyesi standı fuarda fark yarattı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, bu yıl 16. kez ziyaretçilerine kapılarını açan Travel Turkey Fuarı’nda yerini aldı.

Türkiye’nin en büyük turizm fuarlarından olan 16. Travel Turkey İzmir Fuarı, Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.

Travel Turkey’de, Güzelbahçe Belediyesi kentin tarihini, ünü İzmir dışına çıkan Payamlı Bardacığını, balık ve günü birlik turizmini tanıttı.

Fuarda Güzelbahçe’nin tanıtımını yaptıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe, İzmir’in Yarımadaya açılan kapısı. Yarımadaya giderken Güzelbahçe’nin balığından almadan, yeşil ve mavisinin güzelliğini görmeden geçemezsiniz. Bu yıl da fuarda yerimizi alarak Güzelbahçe’mizi en iyi şekilde tanıyoruz. Güzelbahçe’nin günü birlik turizminden, balığına, bardacığına, İnkaya Mağarası’na kadar birçok güzelliğini görmeleri için halkımızı Güzelbahçe’ye bekliyoruz. Güzelbahçe Belediyesi standımıza gelen tüm vatandaşlarımızateşekkür ediyorum” dedi.