Güzelbahçe Belediyesi ilk meclisini gerçekleştirdi
Güzelbahçe Belediyesi’nin 2024-2029 dönemi ilk olağan meclis toplantısı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında yapıldı Başkan Günay meclis açılışında yaptığı konuşmada, “Güzelbahçe için 5 yıl boyunca halkımız bizlere verdiği destek ve güveni, güzel hizmetleri hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız Bunu tüm meclis üyelerimizle uyum ve birlik içinde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu
Güzelbahçe Belediyesi’nin 2024-2029 dönemi ilk olağan meclis toplantısı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında yapıldı. Başkan Günay meclis açılışında yaptığı konuşmada, “Güzelbahçe için 5 yıl boyunca halkımız bizlere verdiği destek ve güveni, güzel hizmetleri hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu tüm meclis üyelerimizle uyum ve birlik içinde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Meclis’e CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyre,İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş’da katıldı. İlk toplantıda Meclis Başkan Vekilleri, Encümen Üyeleri, Divan Katipleri ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantıda 2023 yılı Güzelbahçe Belediyesi Faaliyet Raporu da oy çokluğuyla geçti.
‘GENÇ BİR MECLİS ÜYESİ PROFİLİMİZ VAR’
Yeni dönemde önemli ve güzel işlere imza atacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Belediyemizin saygıdeğer üyeleri ve bizleri canlı yayında takip eden değerli Güzelbahçeliler; öncelikle 31 Mart seçimlerinin Güzelbahçe’mize, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni döneme başlamadan önce Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, bağımsızlığımızın mimarı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum, ruhları şad olsun. Göreve ilk kez başlayan saygıdeğer meclis üyelerimiz ile yeniden aday olup tekrar seçilerek aramızda bulunan meclis üyelerimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. 2 aylık seçim dönemimizi geride bırakıp bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partimizin gençleşen ve değişen kadroları ile Güzelbahçe’mizde hangi etnik gruptan, hangi dinden, hangi partiden olursa olsun Güzelbahçe’ye hizmette hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, sosyal belediyeciliğin gücünü ve aşkını tüm halkımız ile paylaşıyor olacağız. Yaş ortalaması en genç meclis üyesine sahip olduğumuz için de değişimin ayak seslerini bu meclis ve üyeleri ile yapmaktan onur duyacağım. Tüm Güzelbahçe’me teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Meclis Başkan Vekilliğine Işık Güneşdoğdu asil, Çağlayan Bilgen’de yedek olarak seçildi. Belediye Encümenine Ezgi Naz Soysal ve Ali Dönmez seçilirken, Ayşe Akın, Ezgi Naz Soysal asil, Mahmut Can Doğan, Işık Güneşdoğdu ise yedek Divan Katibi oldu.
Diğer komisyonlar ve seçilen üyeler şu şekilde belirlendi:
İMAR KOMİSYONU
Erkin Kalan
Ali Dönmez
Gizem Göçtü
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Osman Kaçmaz
Ali Turan
SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU
Işık Güneşdoğdu
Çağlayan Bilgen
Ezgi Naz Soysal
SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
Ayşe Akın
Çağlayan Bilgen
Ali Dönmez
ESNAF KOMİSYONU
Keramettin Yüksel
Osman Kaçmaz
Ali Turan
HUKUK KOMİSYONU
Ezgi Naz Soysal
Erkin Kalan
Mahmut Can Doğan
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Işık Güneşdoğdu
Gizem Göçtü
Aylin Kitapçıoğlu
HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU
Ezgi Naz Soysal
Ali Turan
Mahmut Can Doğan
ENGELİLER VE DEZAVANTAJLILAR KOMİSYONU
Ayşe Akın
Osman Kaçmaz
Çağlayan Bilgen
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|31
|47
|5. Kasımpasa
|32
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Sivasspor
|32
|44
|8. Başakşehir
|31
|43
|9. Antalyaspor
|31
|42
|10. Alanyaspor
|31
|42
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Ankaragücü
|32
|37
|13. Samsunspor
|31
|37
|14. Kayserispor
|31
|36
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|29
|59
|3. Sakaryaspor
|29
|50
|4. Kocaelispor
|29
|49
|5. Ahlatçı Çorum FK
|29
|49
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|29
|45
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|29
|40
|11. Keçiörengücü
|30
|36
|12. Ümraniye
|30
|34
|13. Manisa FK
|30
|33
|14. Şanlıurfaspor
|29
|33
|15. Tuzlaspor
|29
|31
|16. Adanaspor
|29
|31
|17. Altay
|29
|15
|18. Giresunspor
|29
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|31
|71
|3. Liverpool
|31
|71
|4. Aston Villa
|32
|60
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|31
|49
|8. West Ham United
|32
|48
|9. Chelsea
|30
|44
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Bournemouth
|31
|41
|13. Fulham
|32
|39
|14. Brentford
|33
|32
|15. Crystal Palace
|31
|30
|16. Everton
|31
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|31
|45
|8. Valencia
|30
|44
|9. Getafe
|31
|39
|10. Osasuna
|30
|39
|11. Villarreal
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|14
|20. Almeria
|30
|13