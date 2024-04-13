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Güzelbahçe Belediyesi ilk meclisini gerçekleştirdi

Güzelbahçe Belediyesi’nin 2024-2029 dönemi ilk olağan meclis toplantısı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında yapıldı Başkan Günay meclis açılışında yaptığı konuşmada, “Güzelbahçe için 5 yıl boyunca halkımız bizlere verdiği destek ve güveni, güzel hizmetleri hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız Bunu tüm meclis üyelerimizle uyum ve birlik içinde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu

GÜNDEM 13.04.2024, 16:50
Güzelbahçe Belediyesi ilk meclisini gerçekleştirdi

Güzelbahçe Belediyesi’nin 2024-2029 dönemi ilk olağan meclis toplantısı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında yapıldı. Başkan Günay meclis açılışında yaptığı konuşmada, “Güzelbahçe için 5 yıl boyunca halkımız bizlere verdiği destek ve güveni, güzel hizmetleri hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu tüm meclis üyelerimizle uyum ve birlik içinde yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Meclis’e CHP Güzelbahçe  İlçe Başkanı Devrim Seyre,İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş’da katıldı. İlk toplantıda Meclis Başkan Vekilleri, Encümen Üyeleri, Divan Katipleri ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantıda 2023 yılı Güzelbahçe Belediyesi Faaliyet Raporu da oy çokluğuyla geçti.

‘GENÇ BİR MECLİS ÜYESİ PROFİLİMİZ VAR’

Yeni dönemde önemli ve güzel işlere imza atacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Belediyemizin saygıdeğer üyeleri ve bizleri canlı yayında takip eden değerli Güzelbahçeliler; öncelikle 31 Mart seçimlerinin Güzelbahçe’mize, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni döneme başlamadan önce Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, bağımsızlığımızın mimarı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum, ruhları şad olsun. Göreve ilk kez başlayan saygıdeğer meclis üyelerimiz ile yeniden aday olup tekrar seçilerek aramızda bulunan meclis üyelerimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. 2 aylık seçim dönemimizi geride bırakıp bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partimizin gençleşen ve değişen kadroları ile Güzelbahçe’mizde hangi etnik gruptan, hangi dinden, hangi partiden olursa olsun Güzelbahçe’ye hizmette hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, sosyal belediyeciliğin gücünü ve aşkını tüm halkımız ile paylaşıyor olacağız. Yaş ortalaması en genç meclis üyesine sahip olduğumuz için de değişimin ayak seslerini bu meclis ve üyeleri ile yapmaktan onur duyacağım. Tüm Güzelbahçe’me teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meclis Başkan Vekilliğine Işık Güneşdoğdu asil, Çağlayan Bilgen’de yedek olarak seçildi. Belediye Encümenine Ezgi Naz Soysal ve Ali Dönmez seçilirken, Ayşe Akın, Ezgi Naz Soysal asil, Mahmut Can Doğan, Işık Güneşdoğdu ise yedek Divan Katibi oldu.

Diğer komisyonlar ve seçilen üyeler şu şekilde belirlendi:

İMAR KOMİSYONU

Erkin Kalan

Ali Dönmez

Gizem Göçtü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Osman Kaçmaz

Ali Turan

SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU

Işık Güneşdoğdu

Çağlayan Bilgen

Ezgi Naz Soysal

 

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Ayşe Akın

Çağlayan Bilgen

Ali Dönmez

ESNAF KOMİSYONU

Keramettin Yüksel

Osman Kaçmaz

Ali Turan

HUKUK KOMİSYONU

Ezgi Naz Soysal

Erkin Kalan

Mahmut Can Doğan

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Işık Güneşdoğdu

Gizem Göçtü

Aylin Kitapçıoğlu

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU

Ezgi Naz Soysal

Ali Turan

Mahmut Can Doğan

ENGELİLER VE DEZAVANTAJLILAR KOMİSYONU

Ayşe Akın

Osman Kaçmaz

Çağlayan Bilgen

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