Gaziantep'ten Köln'de 'yeşil' inceleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kent içi toplu taşımada hidrojenli yakıtla çalışan otobüslerin kullanıldığı Almanya’nın Köln şehrinde temaslarda bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir programına dahil edilen Gaziantep'te, şehirdeki toplu taşımayı çevreci hidrojen yakıtlı toplu taşıma imkanlarını incelemek üzere bulunduğu Köln'de, Belediye Başkanı Henriette Reker ile görüşen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iki şehir arasında ekolojik yatırımlar konusunda iş birliği mesajı verdi.

Şahin yaptığı açıklamada toplu taşımanın havayı kirleten önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

“Yeşil şehir Gaziantep” için Köln’de 7 yıldan bu yana kullanılan hidrojen yakıtlı otobüsleri inceleyen Başkan Şahin, “Yeşil otobüsler hidrojenli yakıt kullanıyor. Bugün bu araçların sıvı hidrojen depolarından gazlaştırmayı nasıl yaptığını, üretim, dağıtım ve depolama proseslerinin nasıl işlediğini, otobüse gelene kadar ki bütün teknik alt yapının çalışma şeklini inceledik. Bunun yanı sıra yakıtların nasıl doldurulduğunu gördük. En sonunda da otobüslerin hidrojenli bir hale nasıl getirildiğine dair bilgiler edindik.” diye konuştu.

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Şahin, sıvı hale getirilen gazın, depolara basılıp akaryakıt istasyonuna gönderildiğini dile getirerek, “Akaryakıt istasyonundaki hidrojenli yakıt otobüse basılıyor. Otobüs de en az yaklaşık günde 300 kilometre hareket edebilecek şekilde planlanıyor. Biz de şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kendi filomuzda önce doğalgaza geçtik. Bu çalışmayı da yüzde 50 hibe ile gerçekleştirmiştik. Şimdi, hidrojenli yakıt kullanan otobüslere geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Hidrojen yakıtlı otobüslerin kente getireceği faydalardan da bahseden Başkan Fatma Şahin, hem Gaziantep’i hem de bu konuda yeni filosunu yeşil ulaşıma dönüştürmek isteyen belediye başkanlarıyla da görüşeceklerinib belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil şehir, adına Türkiye’ye öncülük etmeye devam edeceğiz. Konforlu, sağlıklı ve güvenli ulaşıma hemşerilerimizin ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Şahin, Köln’ün ardından Gaziantep’in kardeş şehri olan Duisburg’da Belediye Başkanı Sören Link ile de bir araya geldi. Görüşmede karşılıklı dostluk mesajları verildi. Köln ve Duisburg belediye başkanları 15 Eylül'deki 4. GastroAntep festivaline davet edildi. Şahin ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu’nda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de buluştu.