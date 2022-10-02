Fırat Kalkanı'ndan acı haber! Bir polisimiz şehit oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye El Bab'da Ribat -2 Üs Noktasına teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Ribat -2 Üs Noktası'nda yapılan silahlı saldırıda Samsun Özel Hareket Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu.

Acı haberi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Müdürlük ve Bakanlık, yayımladıkları taziye mesajında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.