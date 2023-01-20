Ege Üniversitesi, Erasmus'a öğrenci gönderen ilk 5'te

Ege Üniversitesi, Erasmus programına en çok öğrenci gönderen ve alan ilk 5 üniversite içinde yer aldı.İZMİR (İGFA) - Uluslararası öğrenci sayısı, uluslararası akademisyen ve öğrenci değişim hareketliliği, ikili iş birlikleri açısından Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarını belirli bir strateji içerisinde yürütüyor.

Erasmus Plus programı kapsamında 557 anlaşması bulunan Ege Üniversitesi, program dâhilinde yurt dışına en çok öğrenci gönderen beşinci, yurt dışından en çok öğrenci alan dördüncü üniversite konumunda yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, uluslararasılaşma çalışmalarını iş birliğine dayalı araştırma projeleri, çift diploma programları, Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılan protokoller, bilimsel etkinlikler başlıkları altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görevde bulundukları süre içinde Ege Üniversitesi'nin gücünü, ülkemiz sınırlarının ötesine, uluslararası alana taşıyarak önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Budak, "YÖK’ün yeni vizyonu çerçevesinde biz de uluslararasılaşma alanında yeni bir açılım yapmak istiyoruz. Şu anda 2 bin 512 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu anlamda üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz. Hem YÖK İzleme Değerlendirme Kriterlerinde hem de Araştırma Üniversitesi Kriterlerinde değişim programları kapsamında gelen-giden öğrenci ve öğretim elemanı sayımız yıldan yıla artmakta. Belirli yükseliş ivmesini yakaladık” diye konuştu.