Dokuz Eylül'de 'beyaz önlük'ler giyildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde yer alan Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlendi.

DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ndedüzenlenen etkinliğe,DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nüket Hotar, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, öğrenciler ve aileler ile öğretim üyeleri katıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'nin yükseköğretimdeki hedef ve politikalarına uygun faaliyetlerini sürdüren araştırma üniversitesinin tıp ve sağlık bilimlerine yatırım yaptığı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları bilim dünyasına kazandırdığını söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi'nin de ulusal sağlık hizmetleri için vazgeçilmez olan ekosistemimize ivme kazandırmak ve donanımlı diş hekimleri yetiştirmek için kurduğumuz nadide yapılardan birisi olarak çalıştığını belirten Prof. Dr. Hotar, “Diş Hekimliği alanında olağanüstü mesafe kat ettik. İki sene süren çalışmaların ardından da geçtiğimiz yıl, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürerek ilk öğrencilerimize beyaz önlük giydirmenin mutluluğunu yaşadık. Alanında önde gelen hocalarımızın katkılarıyla hem ilk yılımızı son derece verimli geçirdik hem de Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizi açtık. Araştırmaların ön plana çıktığı bu merkezimizde SGK güvencesinde hizmet vermeye de başladık" diye konuştu.

Hotar, küresel hedefleri olan bir üniversite olduklarının altını çizdi.

Eğitim programlarının ve içeriklerinin Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na göre hazırlandığını ifade eden DEÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Candan Efeoğlu da, “Bu Çekirdek Eğitim Programı üzerine ilave ettiğimiz farklılıklarımız da var. Bunlar, mesleğimizdeki teknolojik gelişmeleri, teorik ve uygulamalı eğitim programımıza dahil ediyor olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrasında DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar;bölümlerine dereceyle yerleşenve bir üst sınıfa yüksek başarı ile geçen öğrencileri tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin Beyaz Önlük Andı’nı okuması ve Rektör Hotar ileetkinliğe katılan misafirler ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.