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Çiğli Meclisi'nde örnek davranış... Huzur hakları SMA hastasına bağışlandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yeni dönemin ikinci toplantısını gerçekleştiren Çiğli Belediye Meclisi, Nisan ayındaki huzur haklarını oybirliği ile Çiğli’de yaşayan SMA hastası Doruk Çukurcu’ya bağışladı

GÜNDEM 16.04.2024, 09:39
Çiğli Meclisi'nde örnek davranış... Huzur hakları SMA hastasına bağışlandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yeni dönemin ikinci toplantısını gerçekleştiren Çiğli Belediye Meclisi, Nisan ayındaki huzur haklarını oybirliği ile Çiğli’de yaşayan SMA hastası Doruk Çukurcu’ya bağışladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Onur Emrah Yıldız idaresinde gerçekleşti. Huzur haklarının Çiğli’de yaşayan SMA hastası Doruk Çukurcu’ya bağışlanması önerisinin oy birliği ile geçti. Mecliste; 2023 yılı Faaliyet Raporu da oy çokluğu ile geçti. 

Çiğli Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis oturumuna; Başkan Onur Emrah Yıldız’ın daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Adalet ve Kalkınma Partisi Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Çiğli İlçe Başkanı Orhan Yılmaz ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Başkan Yıldız, 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülmesi sırasında meclis idaresini Başkan Vekili Rıfat Özer’e bıraktı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, faaliyet raporunun değerlendirilirken ülke ekonomisinin ve yaşanan olumsuz olayların da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, “Faaliyet raporu; son 5 yılda ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyada yaşananlar düşünülerek değerlendirilmeli. Bu 5 yıllık süreçte 30 Ekim’de İzmir’de bir deprem, pandemi ve ardından da tüm ülkemizi etkileyen bir deprem yaşadık. Çiğli Belediyesi bu konuda elinden gelen tüm hassasiyeti göstermiştir. Öte yandan ekonomik kriz, ülkemizi teğet geçmemiştir. Bu nedenle; bizden önceki yönetim faaliyetlerini bu yönde şekillendirmiştir. Herkese teşekkür ederim. Bu faaliyet raporunun da oy birliği ile geçmesi gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu. 2023 yılı Faaliyet Raporu meclisten oy çokluğu ile geçti.

Çiğli Belediye Meclisi yeni dönemin ikinci oy birliğini Çocuk Meclisi’nden sonra; huzur haklarının SMA hastası Doruk’a bağışlanması kararıyla sergiledi. Başkan Yıldız’ın “Çiğlimizde yaşayan SMA hastası bir çocuğumuz var; ismi Doruk. Hayatını daha iyi idame etmesi adına bu ayki iki meclisten alacağımız huzur hakkını Doruk’a hibe etmeyi teklif ediyorum” önerisi; önerisi meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

ÜÇ BİRLİĞİN ÜYELERİ TAMAM

Meclis’te ayrıca 3 birlik için üye seçimi için üyelik seçimi de yapıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne Abdurrahman Başaran ve Ali Gül, Egemen Eren Çelik asil üye olarak seçilirken; Edibe Tokmak Yılmaz, Bülent Bingöl ve Abdullah Barkın Durmuşçelebi yedek üye olarak seçildi. Ege Belediyeler Birliği Meclisi’ne Mustafa Bakırcı asil; Volkan Kahya yedek üye seçildi.

İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Meclisi’nin de üyeleri belirlendi.  Birliğin meclisine; doğal üyesi olan Başkan Onur Emrah Yıldız dışında Şahin Çalı, Alihaydar Barış Solak, Kadir Önler asil üye olarak seçilirken, Alev Koç, Ergül Akkara ve Yeşim Tuncer de yedek üye oldu.

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