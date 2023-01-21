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CHP'li Sındır'dan 'yüksek hızlı' tepki

GÜNDEM 21.01.2023, 13:09
CHP'li Sındır'dan 'yüksek hızlı' tepki

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2023 yılı Kamu Yatırım Programı’nda yer alan İzmir kamu yatırımlarının röntgenini çekip, iktidara tepki gösterdi.İZMİR (İGFA) - CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2023 yılı Kamu Yatırım Programı’nda yer alan İzmir kamu yatırımlarının röntgenini çekti, 35 İzmir 35 Projeyi masaya yatırdı,  iktidarın İzmir’e rant gözlüğü ile şaşı baktığını ve hak ettiği değeri bilerek vermediğini söyledi.

İktidarı soru yağmuruna tutan Sındır, “İzmir - Ankara yüksek hızlı tren hattı, bu hat nerede? İstanbul - İzmir yüksek hızlı tren vaadi nerede? AK Parti İzmir metrolarında ne yaptı? Körfez dönüşüm projesi nerede? Yapmıyorlar daha kötüsü yaptırmıyorlar. Kuzey Ege limanı, kruvaziyer limanı nerede? İzmir Çeşme deniz otoyolu, Vecihi Hürkuş havalimanı nerede? Bergama – Akhisar - Soma yolu, Ödemiş - Kiraz yolu sürüncemede. Ölümcül; Belevi Tire yolu hala yapılacak. İktidar 12 yıl önce verdiği bu sözlerin önce hesabını verecek ve siyasi nezaketten ve ciddiyetten uzak bir üslupla siyasi rant uğruna İzmir Büyükşehir Belediyemizi ve Tunç Başkanımızı haksız yere eleştirmeye kalkmayacak” dedi.

“İZMİR’İN YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI NEREDE?”

TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında İzmir kamu yatırımlarının bütçelerine ilişkin rakamlar paylaşan Sındır, “İzmir - Ankara yüksek hızlı tren hattı, bu hat nerede? 2007’de başlamış bir proje. 35 İzmir 35 Proje kitapçığında ve kamu yatırım programı 2011’deki vaatlerinde 48 ayda bitirilecek dediler. İzmir – Ankara ulaşımını 3,5 saate indirecek bir proje olduğunu söylediler. Aradan 12 sene geçti. İzmir Ankara yüksek hızlı tren halen daha ortada yok. İlk etapta 34,4 milyarlık, ikinci etapta 56,5 milyarlık bir altyapı bütçesi var. 90,9 milyar TL bütçesi olan İzmir’i, Ankara’yı, Afyon’u, Manisa’yı, Uşak’ı yani 6 ili kapsayan bir proje. 2007’den bugüne yapılan 90,9 milyarlık ödeneğin sadece 27,9 milyar lirası harcanmış. Şimdi kamu yatırım programdaki hedef 2024’te tamamlanacak diyor. Proje 63 milyar liralık ödenek istiyor. Bu proje nasıl bitecek? Bir de İstanbul - İzmir yüksek hızlı tren vaadleri vardı, bu hattın nerede olduğunu bilen var mı? Ortada İzmir İstanbul yüksek hızlı tren diye bir şey yok, olmadığı gibi adını bile bilen yok. Kamu yatırım programında böyle bir projeye henüz rastlamadık bile. Birçoğu gibi bu da tamamen hayal ürünü bir proje. Bir de 60 ayda bitirme sözü vermişlerdi. Sayın Yıldırım’a ve Sayın Sürekli’ye sorsanız ‘böyle bir proje vardı biliyor musunuz nedir, durumu ne aşamadadır diye’ cevap veremezler, şaşa kalırlar. Ez cümle İzmir’in Yüksek Hızlı Tren hatları nerede?”

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