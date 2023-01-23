Bursa Osmangazi'de çevreyi kirletenlere ceza

Osmangazi Belediyesi, yaptığı denetimlerde yasak olan bölgelere kaçak hafriyat atıkları dökerek çevreyi kirleten kişi ve kurumları tespit ederek haklarında ceza yazıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki denetimlerde son olarak Veysel Karani Mahallesi’nde yasak olan bölgeye kaçak hafriyat döküldüğünü belirleyen zabıta ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda firmayı tespit ederek hem ceza yazdı, hem de dökülen hafriyatı kaldırttı.



Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai işlem uygulan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca oluşturduğu özel ekiple ilçe sınırlarındaki boş arsalara izinsiz moloz, inşaat atığı ve çöp dökenlere drone ile gece gündüz takibini yaptı. Veysel Karani'deki denetimde firmaya bin 200 lira ceza yazan ekipler, dökülen hafriyatın da bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Zabıta ekiplerinin kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edeceği öğrenildi.