Bursa Mudanya'da 'Rota Myrleia' için ilk keşif yapıldı

Bursa'da Mudanya Belediye Meclisi’nde Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Turizm komisyonlarının AK Partili üyesi Volkan Biçer’in parti grup üyeleri ile birlikte gündeme getirdiği alternatif yürüyüş rotaları, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni gün yüzüne çıkaracak “Rota Myrleia” projesi ile hayata geçiriliyor.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için çalışmalarına başlanan ‘Rota Myrleia’nın, Tirilye-Kapanca hattındaki ilk gezisini komisyondaki meclis üyeleri ve belediye çalışanları yaptı. Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız’ın da bulunduğu keşif gezisinde 6 kilometrelik tarihi öneme sahip yol için yönlendirme tabelaları, bisikletliler ve yayalar için mola noktaları üzerinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Söz konusu geziye ilişkin ilk paylaşımı Mudanya’nın turizmi, tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlayacak olan alternatif yürüyüş rotaları konusunu gündemde tutarak yerel mecliste görüşülmesini sağlayan Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Volkan Biçer yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında parti grubu olarak Nisan ayında verdikleri önergeye dikkati çeken Biçer, önergenin kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edilmesi sonucunda bugünkü keşif gezisinin ortaya çıktığını anımsattı.

Biçer, söz konusu geziye ilişkin fotoğraflarlı paylaşımında; “Bugün planlanan ilk rota Tirilye-Kapanca hattında saha incelemesi ve yürüyüş gerçekleştirdik. Bu projede emeği geçen belediyemiz çalışanlarına, meclis üyelerimize ve Tirilye Muhtarımız Süleyman Alkız’a teşekkür ederim. Mudanya ve Mudanya’ya değer katmak bizim için çok önemli” ifadelerini kulandı.

SAMAST: “FİKRE SAYGI GEREĞİ BUNU DA YAZIN, KORKMAYIN!”

Biçer’in paylaşımı ardından Mudanya Belediyesi de, sosyal medya hesabından “Mudanya'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için çalışmalarına başlanan Rota Myrleia’nın ilk gezisini Mudanya Belediyesi Turizm Komisyonu üyeleri yaptı” paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımı alıntılayan AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ise, “AK Parti Mudanya Meclis Üyelerimizin önerisi ve Turizm Komisyonun çalışmalarıyla oluşturulan ‘Rota Myrleia’ Mudanya’mıza hayırlı olsun. Emeğe ve fikre saygı gereği bunu da yazın, korkmayın” notunu iliştirdi.