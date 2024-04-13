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Bursa'da suya indirim! Tabelalar sadece Türkçe olacak...

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı Toplantıya 106 meclis üyesinden 105’i katılırken, ilk toplantıda Başkan Bozbey’in önergesiyle suya yüzde 25 indirim ve tabelalarda Türkçe dil kullanımı kararı oy birliğiyle meclisten geçti Başkan Bozbey meclis açılışında yaptığı konuşmada “tek amacımız kentimize ve ülkemize hizmet etmek” dedi

GÜNDEM 13.04.2024, 21:47
Bursa'da suya indirim! Tabelalar sadece Türkçe olacak...

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıya 106 meclis üyesinden 105’i katılırken, ilk toplantıda Başkan Bozbey’in önergesiyle suya yüzde 25 indirim ve tabelalarda Türkçe dil kullanımı kararı oy birliğiyle meclisten geçti. Başkan Bozbey meclis açılışında yaptığı konuşmada “tek amacımız kentimize ve ülkemize hizmet etmek” dedi.BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya 106 meclis üyesinden 105’i katıldı.  

“BURSA'YA YAKIŞIR BİR DÖNEMİ HEP BİRLİKTE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM”

Meclis Toplantısı’nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni dönemde seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerini tebrik etti. Bursa’daki 17 ilçenin Belediye Başkanı’na çağrıda bulunarak “el ele vererek Bursa’ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Bursa’yı geleceğe taşıyacak önemli kararları hep birlikte alacaklarını belirten Başkan Bozbey, “ Yeni dönemde yapacağımız çalışmaların kentimizi güzel günlere taşıyacağına inancım tam. Bunu birlikte uyum içinde çalışarak başarabiliriz. Bize düşen halkın tercihine saygı duyup, burada uyum içinde bu kent için hizmet üretmek. Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Bursa'daki 17 belediye başkanımız da bizim belediye başkanımızdır. 17 belediye başkanımızın tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz, farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz ama eminim ki buradaki herkesin tek amacı var o da kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle Meclis'te yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına kesinlikle inanıyorum. Kimsenin iyi niyetinden de şüphemiz yok elbette hatalarımız olacak, birbirimizi uyarmak yanlışın düzeltilmesini sağlamak da bu halka karşı Bursalı’lara karşı sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

“HERKESE AYNI HİZMET ÖNCELİĞİMİZ, ŞEFFAFLIK TEMEL İLKEMİZ”

Bursa’ya faydalı olabilmek adına adil ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla Bursa’yı yöneteceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü, “İnanıyorum ki yeni dönemde el ele, omuz omuza vereceğiz ve güzel Bursamıza faydalı hizmetler sunacağız.  Katılımcı, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Bursaımızı birlikte yöneteceğiz. Bursamızın her noktasına aynı hizmeti götürmek önceliğimiz, şeffaflık  temel ilkemiz olacak. Ortak akılla ortak çözümler üreterek süreci hep birlikte yöneteceğiz Bursamız için birlik olmak zorundayız. Bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, erkeklerine, doğasına, tarihine, kültürüne maneviyatına geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Herkesin özel hayatına saygı duyan bir anlayışı hakim kılarak bütün Bursamızı gülümseteceğimize söz veriyorum. Kentimizin tamamına eşit ve adil hizmeti için çok çalışacağımıza söz veriyorum. Vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyorum. Zor durumda olanın, engelli bireylerimizin, çocukların, kadınların, gençlerin, sokaktaki can dostlarımızın hep yanında olacağıma söz veriyorum. Güzel tablomuzun beş yıl boyunca sürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

MECLİS’TE SEÇİM MARATONU

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk oturumunda, adeta yoğun bir seçim trafiği yaşandı. Mecliste başkan vekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları için oylamalar yapıldı.

Birinci başkanvekillğine Oktay Yılmaz 58 oyla, ikinci başkanvekilliğine ise 58 oyla Alper Taban seçildi. Divan katipleri ise Armağan Elçin ve Ahmet Alper Aydın oldu. Encümen üyeliklerine de Bülent Kandemir, Ali Sait Adiloğlu,  Armağan Elçin,  Ali Zeybek, İsmail Şenol seçildi.

12 farklı ihtisas komisyonu için seçilen üyeler şu şekilde;

Plan Bütçe Komisyonu: İbrahim Türkan, Ali Çil, Sinan Kahraman, İsmail Şenol, Yalçın Işıkyıldız, Mustafa Orkun Gazioğlu, Hakkı Rıza Göksu

İmar ve bayındırlık Komisyonu: Recep Çohan, Metin Tunçel, Görkem Kaya, Şahin Biba, Samet Uslu, Ecehan Mertoğlu Tan, Mehmet Öksüz

Çevre ve sağlık Komisyonu: Numan Çakır Osman Yıldız Adem Yılman, Zafer milli Gökhan Metin, Haşim Yoldaş, Hasan İnce

Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Ataerk Şanlı, Yunus Kaya, Emel Duman, Fuat Alparslan, Ömer Faruk Temiztürk, Yusuf Konat, Yücel Erim

Ulaşım Komisyonu Hakan Arslanoğlu, Osman Şahin, Tahammül İlhan, Alparslan Karaaslan, Şükrü Aksu, Mustafa Orkun Gazioğlu, Mehmet Aydın Saldız

Hukuk Komisyonu:  Yücel Akbulut, Nilsu Sertaslan, Hakkı Rıza Göksu,  Armağan Elçin, Haldun Filizli, Ahmet Alperen Aydın, Murat tunç Bircan

Sosyal işler ve Turizm Komisyonu: Vahap Aka, Murat Dönmez, Yalçın Işıkyıldız, Kevser Öztürk, Mahmut tamer Hersek, Arif Kamil Özen, İbrahim Özmen

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu :  Halide Serpi Şahin, Zehra Arslan, Fatma Zehra Höcük Sürücü, Berna Işıkdoğan, Kıvanç Horoz, Gökçe Güney, Murat tunç Bircan

Engelliler Komisyonu : Hande Apaydın, Sinan Nergiz, Zeynel Üngör, Zehra Aslan, Mehmet Akif Kılıç, Ramazan Ay, Hasan İnce

Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu : Onur Uslu, Mehmet Aydın Saldız, Selahattin Külcü, Coşkun Korkmaz, Selim Yavuz, Nafiz Kaya

Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu : Hamit Şenocak, Fatma Zehra Höcük Sürücü, Abdullah Çelebi, Fatih Vardar, Mustafa Orkun Gazioğlu, Recep Çohan, Mehmet Öksüz 

Hava Kirliliği Önleme Komisyonu : Osman Şahin, faruk türe, Mahmut tamer Hersek, Zafer Milli, Sedat Ökten, Ali Haydar Efe,  İbrahim Özmen 

  

SUYA YÜZDE 25 İNDİRİM VE TÜRKÇE TABELA KARARI

Yapılan seçimlerin ardından Başkan Bozbey meclise sunduğu suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle Bursalı vatandaşlar 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yüzde 25 daha uygun fiyata kullanacaklar ve reklam tabelalarında yabancı dil kullanımı olmayacak. 

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