Başkan Öntrük: Hatay'da 15 ilçeye de eşit olacağız

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Antakya Yerleşkesi'nde bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ilanı sonucunda ilk meclis toplantısı 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem ve 2 gündem dışı madde görüşüldü.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Öntürk; Hatay için birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak seçilen yeni ilçe belediye başkanlarına ve Büyükşehir Belediye meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

ÖNTÜRK: ŞEHİR BİZİM, HEPİMİZ KARDEŞİZ

Seçim sonuçlarıyla birlikte siyasetin sona erdiğini ve artık hizmet için gayret edilmesi gerektiğini ileten Öntürk, “Hatay 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir afet yaşadı. Bizim bu dönemki Meclisimizin ve belediye başkanlarımızın asli görevi; aramızdan ayrılan kardeşlerimizin, şehitlerimizin hatıralarını bu şehirde yeniden yaşatmak olacak. Hepimiz siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakıp bu şehrin ayağa kalkması için mücadele edeceğiz. HBB Başkanı olarak 15 ilçemize de eşit mesafede olacağım ve adaletten asla taviz vermeyeceğim. Her belediye başkanımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Şehir bizim, hepimiz kardeşiz. Her başkanımıza, her meclis üyemize her konuda kapımız açıktır. Meclisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Mecliste yapılan gizli oylamada, 1. Meclis Başkan Vekili Filiz Özçörekçi ve 2. Başkan Vekili Seydi Öztürk; Meclis divan kâtipliği asil üyeliğine ise yine Filiz Özçörekçi ve İsmail Kahraman oy çokluğuyla seçildi.

5 encümen üyesinin ve ihtisas komisyon üyelerinin oylama ile seçildiği toplantıda ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı gelir ve giderlerine ait Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili sunum yapılan toplantıda HBB 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu yetersiz bulunarak oy çokluğu reddedilirken yeni dönemde Büyükşehir Meclisi'nde görev alacak danışmanlara ödenecek ücretler karara bağlandı.

Meclis tarafından Başkan Öntürk’e; Büyükşehir personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili sendikalarla sözleşme yapma yetkisi oybirliğiyle verildi.