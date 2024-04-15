Başkan Erkan Aydın ilk nikahını kıydı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkanlık görevine seçilmesinin ardından ilk nikahını kıydı. Mehveş Nurseher Açık ve Ömer Faruk Yiğit çiftinin nikahını kıyan Başkan Aydın, genç çifte mutluluklar diledi.

BURSA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerinde Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçilen Erkan Aydın, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı. Açık ve Yiğit ailelerinin evlatları Mehveş Nurseher ile Ömer Faruk çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Aydın, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Aydın, gençleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Yeni evli çifte esprili bir şekilde tavsiyelerde bulunan Başkan Aydın, “Damat bey, mutluluğun sırrı çok basit. Her zaman son sözü sen söyleyeceksin ve peki hanım diyeceksin. Bu şekilde bir ömür boyu mutlu olacaksın. Gelin hanım siz de nikah kıyılırken yaptığınız gibi damadın ayağına basacaksın, ancak damarına basmayacaksın. Allah çıktığınız bu yolda huzurla, mutlulukla ve birlik beraberlik içerisinde bir ömür nasip etsin. İnşallah, bir ömür boyu güzel bir hayat sizlerin olur” dedi. Başkan Aydın, nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını gelin hanıma teslim etti.

Düğün salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Aydın, ailelerle ve çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.