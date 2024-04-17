Başkan Çiftçi’ye ziyaretler sürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ikinci dönemine resmen başlamasının ardından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. STK’lar ve kent protokolü, mazbatasını alarak göreve devam diyen Başkan Çiftçi’ye ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletiyor.KOCAELİ (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından mazbatasını alarak ikinci döneme merhaba diyen ve Çayırova’da bir ilki başararak iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kent protokolü ve STK’ların ziyaret ettiği Çiftçi’yi dün Çayırovalı muhtarlar ziyaret etti. Çayırovalı muhtarlarla, kentin geleceğine dair sohbet eden Başkan Çiftçi, “Mahallelerimizin sesi ve temsilcisi muhtarlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni dönem çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kıymetli muhtarlarımızla her daim birlikte olmaya ve şehrimiz için güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.