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Başkan Büyükkılıç Kızılay’ın gönüllü gençleri ile bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi’nin düzenlediği Aile Bayramlaşması programına katıldı Kızılay’ın gönüllü gençleri ile bayramlaşan Büyükkılıç, “Yeni projelerimizle, özellikle gençlerimize fırsat vereceğiz Beklentilerine cevap vereceği, geleceğe ümitle bakacağı bir boyut oluşturacağız” dedi

GÜNDEM 13.04.2024, 10:00
Başkan Büyükkılıç Kızılay’ın gönüllü gençleri ile bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi’nin düzenlediği Aile Bayramlaşması programına katıldı. Kızılay’ın gönüllü gençleri ile bayramlaşan Büyükkılıç, “Yeni projelerimizle, özellikle gençlerimize fırsat vereceğiz. Beklentilerine cevap vereceği, geleceğe ümitle bakacağı bir boyut oluşturacağız” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini Ramazan Bayramı’nda da sergilemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından gerçekleştirilen Aile Bayramlaşması programına katıldı.

Türk Kızılayı Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah huzur içerisinde daha nice bayramlara, cumalara, kadir gecelere, ramazan aylarına eriştirmeyi lütfetsin. Ramazan ayı rahmet, mağfiret, birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır, bu anlayış ile gerek şehrimizde gerek ülkemizde gerekse insanlığın ve İslam âleminin birliğine, dayanışmasına vesile olsun” dedi.

Büyükkılıç, Türk Kızılayı’nın önemine vurgu yaparak, “Gençlik çok önemli, bu gençlerin eğitilmesi, yönlendirilmesi ve onların beklentilerine cevap verilmesi çok önemlidir. Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran bir anlayış içerisinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Kızılay’ımıza teşekkür ederiz. Deprem döneminde, sel felaketlerinin, orman yangınlarının olduğu dönemlerde de Kızılay’ımızın rahatlıkla ulaşılan, hizmetlerinden istifade edilen konumda olduğunu gördük” diye konuştu.

“Geleceğe Ümitle Bakacağı Bir Boyut Oluşturacağız”

Yeni dönemde yeni projelerle gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak el ele vereceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Daha gayretli, daha samimi, daha iyi niyetli ve fedakârca hepimizin koşturacağı, birbirimize sarılıp, sahip çıkma anlayışı içerisinde hareket etmemizin gerektiği bir dönem olmasını temenni ediyorum. Yeni projelerimizle, özellikle gençlerimize fırsat verecek, beklentilerine cevap verecek, dolu dolu, geleceğe ümitle bakacağı bir boyut oluşturacağız.”

Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ise Başkan Büyükkılıç’a her zaman yanlarında oldukları için teşekkürlerini iletti.

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