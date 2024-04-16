Başkan Aras'tan Turizm Haftası mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MUĞLA (İGFA) - Başkan Aras, Muğla'nın dünya ve Türkiye turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. ‘Muğla’mızın eşsiz koyları, tarihi antik kentleri ve doğal güzellikleriyle 12 ay turizm potansiyeline sahip ender illerden biri olduğunu düşünüyorum. Sadece yaz aylarında değil sahip olduğu değerlerle yılın her dönemi Muğla’mız ziyaretçilerine farklı duyguları yaşatan bir şehir. Turizm sadece bir otele gelip konaklayıp, yiyip, içip, güneşlenip, gitmek anlamına gelmiyor. Turizmi tamamen kültürel bir alışveriş olarak değerlendirmeli ve misafirlerimiz olan turistleri başımızın tacı olarak görmeliyiz. Bizim misafirperverliğimiz bunu gerektirir. Büyükşehir Belediyesi olarak, ilimizin turizm potansiyelini en yukarıya çıkarmak ve turizmi 12 aya yaymak için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Turizm olanaklarının artırılması konusunda paydaşlarımızla birlikte çalışarak Dünya Kenti Muğla’mızı turizmin başkenti haline getireceğiz. Havaların ısınmaya, umutların yeşermeye başladığı bugünlerde güzel günlere olan inancımız her zamankinden daha fazla. Bu duygularla tüm turizm emekçilerinin, turizmin ev sahibi siz kıymetli hemşehrilerimin ve misafirimiz olan turistlerimizin Turizm Haftasını kutluyor, Dünya Kenti Muğla'mıza ve tüm memleketimize başarılı bir sezon diliyorum.’ dedi.