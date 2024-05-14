Bursa'nın suyu artık daha kaliteli

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kurak geçmesi muhtemel yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının bertaraf edilmesi amacıyla derin kuyu kaynaklarından elde ettiği suyun kalitesini arttırmak için çalışma başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı besleyen alternatif su kaynaklarının devreye sokulacağı zamanlar için şimdiden tedbir alan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi sınırlarında bulunan mevcut 22 adet derin kuyudan temin edilen ham suyun arıtma tesisine iletilmesi ve arıtılan suyun şebekeye verilmesi için imalata başladı. Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen imalat kapsamında Doğu Atıksu Arıtma Tesisi ile Demirtaş Mahallesi arasında yapılacak yeni imalatlar sırasında belirli aralıklarla trafik düzenlemeleri de yapılacak.

BUSKİ’den yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi amacıyla alt yapı çalışmalarına hız veriyoruz. Bu bağlamda 2 ay boyunca yapılacak imalatlar sırasında halkımıza bir miktar rahatsızlık vereceğiz. Ancak tüm bu çalışmalar, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna ulaşmak için yapılmaktadır. Bursalıların bizi anlayışla karşılayacaklarını umuyor ve ekiplerimize yardımcı olmalarını rica ediyoruz” denildi.