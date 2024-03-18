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Bakan Göktaş: 5 milyona yakın hane sosyal yardımlardan yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayata geçirdikleri sosyal yardım programları ile daha öncesinde kapsam dışı olan vatandaşlara da destek verme imkânı sağladıklarını belirterek, tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon haneyi yararlandırdıklarını söyledi.ANKARA

GÜNDEM 18.03.2024, 16:34
Bakan Göktaş: 5 milyona yakın hane sosyal yardımlardan yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayata geçirdikleri sosyal yardım programları ile daha öncesinde kapsam dışı olan vatandaşlara da destek verme imkânı sağladıklarını belirterek, tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon haneyi yararlandırdıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlar konusundaki bakış açısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin mevcut çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Sosyal yardım programlarının yürütülmesinde iki temel unsur bulunduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, "Özellikle 3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı olabilmek için ihtiyaç sahibi olmak temel ama yeter şart değildi. Vatandaşlarımızın sosyal yardım programlarından yararlanabilmesi için ihtiyaç halinin yanı sıra, hanelerinde çocuk veya engelli bulunması, 65 yaş üstü olma, kadınlar için eşlerinin vefat etmiş olması, muhtaç asker yakını olma veya kronik bir hastalığın bulunması gibi ilave dezavantajlılık durumu gerekmekteydi. Yaptığımız çalışmalarla sosyal yardımların kapsayıcılığını artırarak ihtiyaç sahibi olmanın yanı sıra ilave bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan vatandaşlarımızı da yalnızca gelir kriteri üzerinden sosyal yardım sistemine dâhil ederek desteklemek amacıyla Türkiye Aile Destek Programını hayata geçirdik.” diye konuştu.

Sosyal yardım programlarını hak temelli, nesnel ve etkin bir şekilde geliştirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, 2002 yılında 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamı 50’nin üzerine çıkarttıklarını belirterek, "Sosyal yardım kalemlerinin çeşitlenmesiyle bu yardımlara ulaşan vatandaşlarımızın sayısı artmaktadır. Ayrıca sosyal yardımlardan faydalananların büyük bir kısmı çalışamayacak durumda olan çocuk, engelli ve yaşlı gibi kişilerden oluşmaktadır.” dedi.

Türkiye'nin dünyadaki en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Göktaş, “ Kimseyi geride bırakmama anlayışımızı sosyal yardımlar konusunda da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hali hazırda ihtiyaç sahibi hanelerimize düzenli bir şekilde sosyal yardımlarımızı ulaştırırken sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlarımıza durumlarına bakılmaksızın ilk andan itibaren desteğimizi sunuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon hanemizi yararlandırdık. Sosyal yardımlara ulaşan hane rakamlarına afet dönemlerinde tek seferlik yardımdan yararlanan aileler de dahildir.” diye konuştu.

Bakan Göktaş, kapsam dışı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da destek verme imkânı sağladıklarını belirtti.  

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