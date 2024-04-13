Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yıldönümü kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.örenine, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergül Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, daire müdürleri, STK temsilcileri ve Edremitliler katıldı.BALIKESİR (İGFA) - Törende Kaymakam Odabaş, Garnizon Komutanı Ergül, Belediye Başkanı Ertaş tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirler okudu. Askeri bando gösterisi sonrası resmi tören sona erdi.

Törenin ardından Edremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi'nde aralarından Atatürk’ün Edremit ziyareti ile ilgili fotoğraflarında yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Ardından Atatürk Kültür Evi gezisi yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit’imize gelişinin 90. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin milli birlik ve mücadelesi için can veren tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Atamızın aziz hatırasına ve devrimlerine sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.