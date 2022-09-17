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Adıyaman jandarmasından kaçak silah operasyonu
GÜNDEM 17.09.2022, 13:26
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelendikleri aracı durdururken, ruhsatsız silah ele geçirdi.Adıyaman Sanal Haber/ ADIYAMAN İGFA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınşehir mahallesinde 16 Eylül 2022 günü gece 01.30'da icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında şüphelenilen araç içerisinde bulunan bir kişinin üzerinde yapılan kontroller neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 16 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam ediyor.
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