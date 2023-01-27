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Ticaret'ten ithalatta dampinge karşı önlem

EKONOMİ 27.01.2023, 12:21
Ticaret'ten ithalatta dampinge karşı önlem

Ticaret Bakanlığı, 2022'de süresi dolan ve bu yıl içerisinde yürürlük süresi dolacak olan dampinge karşı önlemleri duyurdu.ANKARA (İGFA) - İthalatta Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, Güney Kore ve Çin menşeli "beton pompaları" ve "beton pompaları taşıtları", Çin menşeli "kapitoneli mensucat" ile Güney Kore menşeli "dioktil ortoftalatlar ve "dioktil tereftalat" isimli eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemler geçen yılın Temmuz ve Ekim aylarında sona ermişti.

Tebliğde, bu yılın ikinci yarısında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek dampinge karşı önlemler de anımsatıldı.

Bu kapsamda, Çin menşeli "ateş tuğlaları", Tayvan ve Hindistan menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler", Tayland menşeli "kauçuk iplik", Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı "transmisyon kolanları", Çin menşeli "poliesterlerden", Vietnam menşeli "içi doldurulmuş tel", İran menşeli bazı "polimer ürünleri", Tayvan ve Çin menşeli bazı "metal eşyalar" ile Çin menşeli "sentetik mensucat ürünleri" için alınan önlemler yer alıyor.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları bulunuyor.

Söz konusu tebliğinde detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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