Son Dakika

Karayipler’de son avantajlı fırsat

Karayipler’de yatırım yoluyla vatandaşlık standartları tarihi bir anlaşmayla belirlenirken, anlaşma doğrultusunda minimum yatırım eşiği 200 bin USD seviyesinde bir yatırım toplamına yükseliyor

EKONOMİ 12.04.2024, 12:45
Karayipler’de son avantajlı fırsat

Karayipler’de yatırım yoluyla vatandaşlık standartları tarihi bir anlaşmayla belirlenirken, anlaşma doğrultusunda minimum yatırım eşiği 200 bin USD seviyesinde bir yatırım toplamına yükseliyor.İSTANBUL (İGFA) - Global düzeyde iş dünyasının değişen rekabet kurallarıyla birlikte iş insanlarının vize serbestisinin önemi her geçen gün artıyor. Sıklıkla karşılaşılan vize sorunlarıyla birlikte küresel iş dünyasının seyahat kısıtlamalarının önüne geçmek için aradığı alternatif yollardan biri olan yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında Karayip vatandaşlığı göze çarpıyor. Karayip ülkelerinde yatırım yoluyla vatandaşlık Şengen ülkeleri dahil olmak üzere İngiltere, Rusya, Kanada ve Çin gibi ülkelere de vizesiz girebilme imkanı sağlıyor ancak Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) üyesi 5 ülkeden 4’ü; Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis ülkelerinin başkanları, “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları” (CBIPs) çerçevesinde süreçlerin standartlarını belirledi ve yatırım yoluyla vatandaşlık hizmetlerinin değeriyle bütünlüğünü güçlendiren bir mutabakat imzaladı. Anlaşma doğrultusunda minimum yatırım miktarı, güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin USD seviyesinin iki katına çıkarak 200 bin USD seviyesine yükseliyor. 

Güncelde yatırım yoluyla vatandaşlık için yatırım eşiği Antigua ve Barbuda için 100 bin USD, Dominika için 100 bin USD, Grenada için 150 bin USD olmak üzere 100 bin USD eşiği sunarken yalnızca St. Kitts ve Nevis için 250 bin USD yatırım eşiği bulunuyor. Anlaşma çerçevesinde güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin USD tutarındaki yatırım fırsatı en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki katına çıkacak. Öte yandan bu önemli anlaşmayla birlikte bölgede yatırım uygulamaları ile vatandaşlık hizmetleri süreçlerinin yeni standartlarla hayata geçmesi hedefleniyor. Dünyada 45’i aşkın ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti sunan Henley & Partners’ın devlet danışmanlığı kapsamında yürütülen bu gelişme ile şirketin Karayipler bölgesindeki global hizmetlerinin güçlenmesi hedefleniyor. 

Yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık alanında dünya lideri olan Henley & Partners’ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, bu önemli anlaşmaya ilişkin olarak, “Bu tarihi gelişme, yatırım yoluyla sadece Karayip vatandaşlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinde değil, global düzeyde uluslararası yatırım yoluyla oturma ve vatandaşlık hizmetleri uygulamalarının bir bütün olarak geliştirilmesinde de önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu tarihi mutabakat, gelecek iş birlikleri için de belirlediği standartlarla sağlam bir temel oluşturuyor. Ne var ki günceldeki yatırım eşiği miktarının da anlaşma yürürlüğe girene kadar yatırım yoluyla vatandaşlık üzerinden iş insanlarına büyük fırsat yarattığını eklemek gerek” açıklamasında bulundu. 

“Gelecek iş birlikleri için sağlam bir temel oluşuyor”

Bugün dünya genelinde 20 milyar Euro’yu aşan bir yatırım göçü pazarının bulunduğuna dikkat çeken Demirel, “Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum izninin önümüzdeki dönemde küresel iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olacağını öngörüyoruz. Böyle bir süreçte Henley & Partners olarak farklı devletlere hizmet sunmayı sürdürüyoruz. Dünyadaki en başarılı programlara imza atmak en büyük gururumuz. Yatırım amaçlı en çok tercih edilen ülkelerden Malta’nın orijinal vatandaşlık programı da Henley & Partners tarafından tasarlanmıştı. Şimdi aynı başarıyı Karayipler’e taşıyoruz” dedi.  

Bu anlaşmanın gelecek iş birlikleri için de sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulayan Demirel, “Henley & Partners olarak global vizyonumuz doğrultusunda bu alanda başvuru süreçlerinin verimliliğinin sağlanması için üst düzey hizmetlerimizle, binlerce kişiye ve uzman görüşümüzle de alandaki danışmanlara desteğimizle rehberlik etmeye devam edeceğiz” diye ekledi. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13