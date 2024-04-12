Karayipler’de son avantajlı fırsat

Karayipler’de yatırım yoluyla vatandaşlık standartları tarihi bir anlaşmayla belirlenirken, anlaşma doğrultusunda minimum yatırım eşiği 200 bin USD seviyesinde bir yatırım toplamına yükseliyor.İSTANBUL (İGFA) - Global düzeyde iş dünyasının değişen rekabet kurallarıyla birlikte iş insanlarının vize serbestisinin önemi her geçen gün artıyor. Sıklıkla karşılaşılan vize sorunlarıyla birlikte küresel iş dünyasının seyahat kısıtlamalarının önüne geçmek için aradığı alternatif yollardan biri olan yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında Karayip vatandaşlığı göze çarpıyor. Karayip ülkelerinde yatırım yoluyla vatandaşlık Şengen ülkeleri dahil olmak üzere İngiltere, Rusya, Kanada ve Çin gibi ülkelere de vizesiz girebilme imkanı sağlıyor ancak Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) üyesi 5 ülkeden 4’ü; Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis ülkelerinin başkanları, “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları” (CBIPs) çerçevesinde süreçlerin standartlarını belirledi ve yatırım yoluyla vatandaşlık hizmetlerinin değeriyle bütünlüğünü güçlendiren bir mutabakat imzaladı. Anlaşma doğrultusunda minimum yatırım miktarı, güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin USD seviyesinin iki katına çıkarak 200 bin USD seviyesine yükseliyor.

Güncelde yatırım yoluyla vatandaşlık için yatırım eşiği Antigua ve Barbuda için 100 bin USD, Dominika için 100 bin USD, Grenada için 150 bin USD olmak üzere 100 bin USD eşiği sunarken yalnızca St. Kitts ve Nevis için 250 bin USD yatırım eşiği bulunuyor. Anlaşma çerçevesinde güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin USD tutarındaki yatırım fırsatı en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki katına çıkacak. Öte yandan bu önemli anlaşmayla birlikte bölgede yatırım uygulamaları ile vatandaşlık hizmetleri süreçlerinin yeni standartlarla hayata geçmesi hedefleniyor. Dünyada 45’i aşkın ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti sunan Henley & Partners’ın devlet danışmanlığı kapsamında yürütülen bu gelişme ile şirketin Karayipler bölgesindeki global hizmetlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık alanında dünya lideri olan Henley & Partners’ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, bu önemli anlaşmaya ilişkin olarak, “Bu tarihi gelişme, yatırım yoluyla sadece Karayip vatandaşlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinde değil, global düzeyde uluslararası yatırım yoluyla oturma ve vatandaşlık hizmetleri uygulamalarının bir bütün olarak geliştirilmesinde de önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu tarihi mutabakat, gelecek iş birlikleri için de belirlediği standartlarla sağlam bir temel oluşturuyor. Ne var ki günceldeki yatırım eşiği miktarının da anlaşma yürürlüğe girene kadar yatırım yoluyla vatandaşlık üzerinden iş insanlarına büyük fırsat yarattığını eklemek gerek” açıklamasında bulundu.

“Gelecek iş birlikleri için sağlam bir temel oluşuyor”

Bugün dünya genelinde 20 milyar Euro’yu aşan bir yatırım göçü pazarının bulunduğuna dikkat çeken Demirel, “Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum izninin önümüzdeki dönemde küresel iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olacağını öngörüyoruz. Böyle bir süreçte Henley & Partners olarak farklı devletlere hizmet sunmayı sürdürüyoruz. Dünyadaki en başarılı programlara imza atmak en büyük gururumuz. Yatırım amaçlı en çok tercih edilen ülkelerden Malta’nın orijinal vatandaşlık programı da Henley & Partners tarafından tasarlanmıştı. Şimdi aynı başarıyı Karayipler’e taşıyoruz” dedi.

Bu anlaşmanın gelecek iş birlikleri için de sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulayan Demirel, “Henley & Partners olarak global vizyonumuz doğrultusunda bu alanda başvuru süreçlerinin verimliliğinin sağlanması için üst düzey hizmetlerimizle, binlerce kişiye ve uzman görüşümüzle de alandaki danışmanlara desteğimizle rehberlik etmeye devam edeceğiz” diye ekledi.