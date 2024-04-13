Egemen Ilgın’dan et fiyatlarına ilişkin değerlendirme
Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın artan et fiyatları ile alakalı olarak değerlendirmede bulundu Erdoğan DEMİR-EDİRNE İGFA - Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat’ın şubat ayına ilişkin raporunda Türkiye'de et fiyatlarının şubatta yıllık bazda yüzde 100 4 arttığını ifade eden Ilgın “Et’e gelen zamda Avrupa Birliği ülkelerini 30’a katladık ve Et enflasyonunda Avrupa Birincisi olduk” dedi Ilgın: “Bayramdan önce bir kez daha gördük ki ithal edilen hayvanlar et fiyatlarının düşüşünü sağlayamadı Maalesef ithalat çözüm değil Hayvancılık sektörü büyümüyor Fiyatlar artıyor ama üretici de kazanamıyor, korkarım ki böyle giderse et fiyatı daha da artacak” şeklinde konuştu 20 Nisan’da bu kez de Brezilya’dan 15 bin baş ithal hayvan geleceğine dair kamuoyunda bilgilerin dolaştığını ifade eden Ilgın “Küçük aile işletmeciliği desteklenmeden bu iş çözülmez” diyerek ithalat yerine küçük işletmelerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı Artan maliyetlerin üreticiyi zorladığını ve borçlandırdığını da ifade eden Ilgın üretici borçlarını ödemek için hayvanını kesime gönderiyor Şöyle bi köylerimizde 10/15 yıl öncesine ve şimdiki hayvan sayısına bakalım, köylerde artık sığır çıkmıyor, sığırtmaç tutulmuyor Hayvan sayısındaki düşüş ortada diyerek yerli üretim bitince çarenin ithalatta arandığını söyledi
Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın artan et fiyatları ile alakalı olarak değerlendirmede bulundu.Erdoğan DEMİR-EDİRNE İGFA - Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat’ın şubat ayına ilişkin raporunda Türkiye'de et fiyatlarının şubatta yıllık bazda yüzde 100.4 arttığını ifade eden Ilgın “Et’e gelen zamda Avrupa Birliği ülkelerini 30’a katladık ve Et enflasyonunda Avrupa Birincisi olduk” dedi.
Ilgın: “Bayramdan önce bir kez daha gördük ki ithal edilen hayvanlar et fiyatlarının düşüşünü sağlayamadı. Maalesef ithalat çözüm değil. Hayvancılık sektörü büyümüyor. Fiyatlar artıyor ama üretici de kazanamıyor, korkarım ki böyle giderse et fiyatı daha da artacak” şeklinde konuştu.
20 Nisan’da bu kez de Brezilya’dan 15 bin baş ithal hayvan geleceğine dair kamuoyunda bilgilerin dolaştığını ifade eden Ilgın “Küçük aile işletmeciliği desteklenmeden bu iş çözülmez” diyerek ithalat yerine küçük işletmelerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Artan maliyetlerin üreticiyi zorladığını ve borçlandırdığını da ifade eden Ilgın üretici borçlarını ödemek için hayvanını kesime gönderiyor. Şöyle bi köylerimizde 10/15 yıl öncesine ve şimdiki hayvan sayısına bakalım, köylerde artık sığır çıkmıyor, sığırtmaç tutulmuyor. Hayvan sayısındaki düşüş ortada diyerek yerli üretim bitince çarenin ithalatta arandığını söyledi.
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|29
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|50
|4. Kocaelispor
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|43
|10. Erzurumspor
|29
|40
|11. Ümraniye
|29
|34
|12. Keçiörengücü
|30
|34
|13. Manisa FK
|30
|33
|14. Şanlıurfaspor
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|15. Tuzlaspor
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|31
|16. Adanaspor
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|15
|18. Giresunspor
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|71
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|3. M.City
|31
|70
|4. Tottenham
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