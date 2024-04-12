Çarşıda giyim mağazalarında fiyatlar ne durumda?
Giyim fiyatlarının son dönemlerde artmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çarşıdan alışveriş yapmayı tercih ediyor
Giyim fiyatlarının son dönemlerde artmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çarşıdan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Peki, çarşıdaki giyim mağazalarında giysi fiyatları ne kadar?MAHMUT VURAL - MERVE DENİZ EKİCİ / BURSADA BUGÜN
BURSA (İGFA) - Kıyafetlerdeki fiyat artışlarından dolayı son zamanlarda vatandaşların alışveriş merkezleri dışında çarşıdaki giyim mağazalarını tercih ettikleri görülmekte. Peki, çarşıdaki giyim mağazalarında giysi fiyatları ne kadar?
ÇARŞI DAHA UYGUNA GELİYOR
Çarşılarda satılan kıyafetlerin markalardan biraz daha uygun olduğu görülüyor. Kabanların 350 liradan 1000 liraya kadar satışa sunuluyor. Kazak ve sweatshirtler 110, kısakollu tişörtler 200, eşofman altları ve kotlar 250, gömlekler 250, uzun kollu tişörtler 150 ila 200, kumaş elbiseler 99 ila 199, kumaş pantolonlar ise 250 liradan satılıyor. Çarşıda marka lakosların fiyatı ise 400 liradan satışa sunulduğu görüldü.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|31
|49
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|31
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|28
|40
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|28
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
|12. Bournemouth
|30
|41
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|15
|20. Almeria
|30
|13