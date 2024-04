Beyaz et üretiminde kaçak işçi ve fiyat oyunu!

Her geçen gün fiyatı sebebiyle daha da ulaşılmaz olan gıdaların başını et ve et ürünleri çekiyor. Gündemi fahiş fiyatıyla daha çok meşgul eden kırmızı et olsa da beyaz et üretimi yapan markalardaki fiyat oyunu ile kaçak işçi konusu da vatandaşın cebinden eksiltiyor.BursadaBugün / BURSA (İGFA) - Et ve et ürünleri fiyatları dolayısıyla ulaşılmaz bir hal aldı. Vatandaş, alışverişinde et ürünlerini temel gıda ihtiyaçlarını gidermek adına ya listenin sonuna atıyor ya da hiç alamıyor.

Beyaz et fiyatlarında ürün çeşitliliğine göre değişen ve tutarsızlık gösteren fiyatlar da vatandaşla dalga geçen türden.

BEYAZ ET FİYATLARINDA NELER OLUYOR?

Beyaz et sektörü ürün zammı yapmıyor algısı yaratmak istercesine bütün tavuk fiyatlarında değişikliğe gitmezken, aynı tavuk için parça ürünlerde zam uyguluyor. Parça tavuğa son 6 ayda yüzde yüze yakın bir zam geldi. Kanatın kilosu 6 ay önce 80 lira civarında satılırken bugün fiyatı 250 lira.

BEYAZ ET FİRMALARINDA KAÇAK İŞÇİ İLE FİYAT İLİŞKİSİ

Beyaz et ile ilgili son zamanlarda gündemde olan bir konu daha var ki; firmaların çalıştırdığı kaçak işçiler. Sosyal medyada da karşımıza çıkan ve maliyeti düşürmek noktasında firmaların tercihi olduğu görülen kaçak işçi konusu sektördeki ve fiyatlardaki sorunları bambaşka bir noktaya taşıyor.

Piliç üreticisi Lezita'nın Hindistan'dan işçi getirmesinin ardından şimdi de Gedik firması Afrika'dan işçi getiriyor. Afrika'dan gelen işçilerin sosyal medya platformlarında Türkiye'de çalışmanın kolaylığını anlattıkları videolardan sonra dünyanın başka ülkelerinden çok sayıda kişinin de bilgi istediği öğrenilirken Afrikalı işçileri çalıştırmak için Türk işçilerin işten çıkarıldığı da iddialar arasında.

Afrika'dan kaçak işçi getirmek maliyetlerin düşürülmesi anlamını taşırken vatandaşa enflasyonu körükleyecek şekilde yüksek fiyatlarla ürün satılmaya devam ediliyor.