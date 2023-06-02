2022 Kalder Bursa Ödülü Bandırma'nın

Bandırma Belediyesi, “EFQM Mükemmellik Modeli” standartlarında yapılanma ve çalışmalarıyla, iki yıl üst üste Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Kalite ve Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.BALIKESİR (İGFA) - Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli esas alınarak EFQM Tanıma Programı çerçevesinde KALDER tarafından Türkiye'de faaliyette bulunan ve en iyi performans gösteren, her ölçekte ve her sektördeki kurum ve kuruluşlara verilen kalite ve başarı ödülü bu yıl bir kez daha Bandırma Belediyesi’nin oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı temasıyla Bursa’da düzenlenen geniş katılımlı organizasyonda ödüller sahiplerini bulurken Bandırma Belediyesi organizasyona Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, belediye meclis üyeleri ve belediye personelleri ile katılım sağladı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, ödülünü Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar elinden aldı. Ödül töreninin sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda Cumhuriyet’in aydınlık kenti Bandırmamız, 2022 KALDER Bursa Kalite ve Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Ürettiğimiz hizmetlerde, hayata geçirdiğimiz projelerde ve bu çok özel ödülün kentimize kazandırılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bandırma için ne yapsak az, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.