Kendi parkında, kendi filosuyla eğitim veren tek üniversite

Türkiye’nin en deneyimli uçuş eğitmenlerini, uçuş bakım ekibini ve akademik kadrosunu bünyesinde barındıran Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Pilotaj Yüksek Lisans Programına ilk kez öğrenci alacak olmanın heyecanını yaşıyor.KONYA (İGFA) - Havacılık alanında Türkiye’nin en modern tesislerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası düzeydeki lisans eğitiminin yanında artık lisansüstü eğitimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kendi hava parkında, kendi uçak/planör filosuyla eğitim veren Türkiye’nin tek üniversitesi unvanının sahibi KTO Karatay Üniversitesi, lisans mezunu olanlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Yüksek Lisans Programı öğrencileri, merkez kampüse yarım saat uzaklıktaki Hava Meydanı’nda “Yüzde 100 Uçuş Akademisi” olanaklarıyla eğitim alacak.

Öğrenciler; 1.200 metre çim pist, 1.500 metre asfalt pist, 1.500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, 7 adet eğitim uçağı, 4 adet planörve 1 adet çeker uçak ile tam donanımlı hava meydanında, gerçek bir uygulama deneyimi yaşayacak.

Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) mezunları pilotaj alanındaki tüm uçuş eğitimlerini tamamlayarak, kariyerlerine Pilot olarak devam edebilecekler.

Kariyerinde hedeflerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenci pilot adayları, 9 Şubat 2023 tarihine kadar https://lisansustu.karatay.edu.tr/ adresinden online olarak başvuru yapabilecekler.