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ERÜ ORA-KAF’23’e ev sahipliği yapacak

EĞİTİM 25.11.2022, 11:45
ERÜ ORA-KAF’23’e ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında Orta Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan ve 12 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek ORA-KAF’23’e Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliği yapacak. 6-7 Mart 2023 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinliğin dış paydaş toplantısı ERÜ’de gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen dış paydaş toplantısına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Oda Başkanları, Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanları, ERÜ Rektör Yardımcıları ile Kariyer Merkezi Yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenecek fuarın ev sahipliğini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, fuarın 6-7 Mart 2023 tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Rektör Altun, şunları kaydetti: “Üniversitemiz ev sahipliğinde 12 üniversitemizin paydaşlığında Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF olarak düzenlenecektir. Bu fuarımız 2022 yılında İKAF olarak gerçekleşmişti. 2023 yılında ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Türkiye’de 11 merkez olarak fuarları belirlemiş ve bu merkezlerden birisi de Erciyes Üniversitesi olmuştur.  Bize bağlı 12 üniversitemiz ile öğrencilerimizin meslek hayatlarında kariyerleri ile ilgili ortaya koyacakları vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla yapacağımız bu kariyer fuarında amacımız, öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yetenek kapısı sistemine kayıt olmaları, sanayicilerimiz ve yatırımcılarımız ile bir araya gelmeleridir.  Öğrencilerimizin gerek staj faaliyetlerinde gerekse de çalışma hayatlarında önemli yeri olan yetenek kapısı platformunun da tanıtılmasında Erciyes Üniversitesi olarak bizlerin de yer alması önemli bir gurur kaynağıdır. Özellikle Kayserimizin ortaya koyacağı birliktelik ile bu tanıtımı hep beraber sağlayacağız. ORA-KAF olarak isimlendiren kariyer fuarının şehrimize, ülkemize ve katılımcı üniversitelerimize önemli katkılar sunacağını düşünmekteyiz. Bu yılki hedefimiz ise en az 45 bin öğrenci ve 500’e yakın firmanın katılım sağlayacağı bir kariyer fuarı olacaktır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında düzenlenecek fuarda öğrencilerin iş imkanları ile birlikte Kayseri'nin de tanıtılacağına dikkat çekerek, yerel yönetimler olarak düzenlenecek fuarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise toplantıda yaptığı konuşmada düzenlenecek olan fuarın 12 üniversite paydaşlığında ERÜ’nün ev sahipliğinde düzenlemesinin çok değerli olduğunu söyledi.

          Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve yönetimini kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları koordineli çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Çiçek, “Birçok ilde üniversite vardır. Bu üniversiteler şehir ile birlikte anılmaya bilir. Ama Erciyes Üniversitesi tamamen Kayseri ile anılan bir üniversitedir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı tarafından ORA-KAF’23 hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Kayseri’de ERÜ’nün ev sahipliğinde 500’ü aşkın firma ile 45 binden fazla öğrencinin katılımının hedeflendiği fuar çerçevesinde, firma, kurum ve kuruluşlar stant açarak, iş ve staj başvuruları alabilecekler. Öğrenciler ise iş ve staj imkânlarının yanı sıra iki gün boyunca düzenlenecek eğitimler ve atölye çalışmalarına katılabilecekler.

ORA-KAF’23, Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin paydaşlığında gerçekleştirilecek.

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