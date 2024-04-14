Akademik yolculukta büyük destek: KO-MEK

KO-MEK, üniversite öğrencilerinin akademik yolculukları sırasında en büyük destekçileri olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Her kesimden vatandaşa meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilimizde eğitim gören üniversite öğrencilerinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

KO-MEK üniversite öğrencilerine meslek ve sanat alanında ücretsiz eğitimler vererek birçok fırsat yakalamalarına imkân sağlıyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca 44 kurs merkezinde alanında uzman usta eğitmenlerle çalışmalarına devam eden KO-MEK’i üniversite öğrencileri sık sık ziyaret ederek bilgi alıyor. Kendi alanlarında yardımcı kurslar almak isteyen üniversite öğrencileri, uygun branşlara kayıt yaptırıyor.

HAYALLERİN KAPISI KO-MEK İLE ARALANIYOR

Teknoloji alanında son sistem alt yapı ve araç gereçlerle kursiyerlerine eğitim veren KO-MEK, alanında uzman eğitmenlerle ihtiyaca göre modül oluşturuyor. KO-MEK ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitimi vermek, işgücüne geçişi kolaylaştırmak, istihdama katkı sağlamak gibi üniversite öğrencilerine çeşitli şekillerde yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca verilen eğitimlerde öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamalarına, hayallerinin peşinden gitmelerine ve yeni beceriler edinmelerine yardımcı olarak istihdam edilebilirliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarını sağlamaktadır.

KO-MEK üniversite öğrencilerine yönelik özellikle yabancı dil branşlarında verdiği eğitimlerle en büyük destekçileri oluyor. Öğrencilerin kariyerlerini oluşturmalarında önemli etken olan KO-MEK verdiği eğitimlerin pratik sonuçlarını kısa sürede alıyor. Bu çok yönlü destek, üniversite öğrencilerini kişisel ve mesleki gelişim için gerekli beceriler, kaynaklar ve fırsatlarla donatarak güçlendirmeyi amaçlıyor.

UZEM İLE ONLİNE EĞİTİME DEVAM

Uzaktan eğitim merkezi UZEM ile verilen online eğitimlerle her ay birbirinden önemli birçok ders üniversite öğrencileri ve isteyen vatandaşlarla buluşuyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin derslerine yönelik takviye niteliğinde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere her ay binlerce kişi katılıyor.