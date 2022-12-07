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Türkiye Rusya ile siyasi istişare yapacak
DÜNYA 07.12.2022, 14:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu ile gerçekleştirilecek olan siyasi istişarelere ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, istişarelerde, BM ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların ayrıca Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.
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