Türkiye Rusya ile siyasi istişare yapacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu ile gerçekleştirilecek olan siyasi istişarelere ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, istişarelerde, BM ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların ayrıca Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.