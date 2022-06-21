Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği'nden 'vekaletle kurban' kampanyası

Kurulduğu günden itibaren veren el ile alan eli buluşturan Hayat Ağacı Derneği, bu yıl da ‘Vekâletle Kurban’ kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vekâleten kurban bağışında bulundu. 2022 yılı kurban bağışı hisse bedelinin 3950 TL olduğunu duyuran Başkan Bilgin, hayırsever vatandaşlardan ihtiyaç sahipleri için destek istedi.

Hayır sahiplerinin bağışlarının Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Başkan Bilgin, Hayat Ağacı Derneği’nde Vekaletle Kurban Kampanyası bu yılda devam ettiğini belirterek, "Uzun yıllardır şeffaf ve oturmuş bir sistemle vekâletle kurban kesmek isteyen hemşehrilerimizin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlıyoruz. Bu yıl da vekâletle kurban kesmek isteyen hemşehrilerimizin kurbanlarını keseceğiz. Belirlenen büyükbaş kurban hisse bedelimiz 3950 TL" dedi.

Bilgin, kurban bağışlarını Hayat Ağacı Derneği'nin banka hesaplarına 6 Temmuz'a a kadar yaılabileceğini söyledi.

Hayat Ağacı Derneği’ne vekâleten kurban bağışı yapmak isteyenler Vakıf Katılım Bankasından “TR85 0021 0000 0001 3572 2000 05” numaralı hesabına hisse bedelini yatırabilecek.