Ordu'da asfalt seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çatalpınar ilçesinin önemli bağlantı yollarından biri olan ve yıllardır özlemle beklenen 2.5 km’lik güzergâhta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları sıcak asfalt ve betona kavuşuyor.

Bu kapsamda Çatalpınar ilçesi Ortaköy, Karahasan ve Kabataş Elbey Mahallesi bağlantı yolu olarak bilinen ve halkın yoğun olarak kullandığı 2,5 km’lik güzergâhta sıcak asfalt çalışması başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başlayan çalışmalarda şuana kadar 1 km’lik bölüm tamamlandı.

ÇATALPINAR İLÇESİ ORTAKÖY VE KARAHASAN MAHALLELERİ İLE KABATAŞ ELBEY MAHALLESİ SICAK ASFALTA KAVUŞUYOR

Kentin dört bir yanında ulaşım seferberliği ilan ettiklerini belirten Başkan Güler, “İlçelerimize verdiğimiz sözleri, belirlenen program dâhilinde bir bir yerine getiriyoruz. Bu kapsamda, Çatalpınar ilçesi Ortaköy, Karahasan ve Kabataş Elbey Mahallelerini birbirine bağlayan yolda ekiplerimiz sıcak asfalt çalışması başlattı. Toplam 2,5 km’lik yol ağını kapsayacak çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her iki ilçemize de hayırlı olsun” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, “3 mahalleye hizmet verecek olan yolumuz sıcak asfalta kavuşuyor. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.