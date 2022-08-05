Manisa'da Kur'an kursunda 'su tasarrufu' eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesi Camii’nde Yaz Kur’an Kursu gören öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemlerde yaşanan kuraklık ve bu duruma nasıl engel olunabileceğini anlatmak amacıyla, 2018 yılından bu yana 15 binden fazla öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdi.

Yaz aylarında da Kur’an Kursu öğrencilerine eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yunusemre ilçesi Recepli Mahallesi Camii’nde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu konusunda bir eğitim verdi. Eğitimde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığından Süleyman Baki, öğrencilerden suyu tasarruflu kullanmalarını ve ailelerine de bu eğitimde öğrendiklerini anlatmalarını hususunda bilgiler verdi. Eğitimde Abone İşleri Şube Müdürü Kerem Çetin de bulundu. Eğitim sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verildi.

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, daha önceden İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma sayesinde il genelinde 10 binin üzerinde öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdiklerinin altını çizdi.