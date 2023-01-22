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Manisa'da kırsal kalkınmaya destek sürüyor

Yerel 22.01.2023, 15:37
Manisa'da kırsal kalkınmaya destek sürüyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’e bağlı Şahyar Mahallesi’nde 3 bin 500 dekar sahanın kapalı sistemle sulamaya çevrilmesini sağladı.MANİSA (İGFA) - 2022 yılında 70 milyonluk bütçeyi kırsal kalkınma için ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, Başkan Cengiz Ergün’ün 2023 yılı için 122 milyonluk dev bütçe müjdesinin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Üreticilere desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’e bağlı Şahyar Mahallesi’nde de hazırladığı projeyle 3 bin 500 dekar sahanın kapalı sistemle sulamaya çevrilmesini sağladı.

Önemli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla hem su tasarrufu sağlanacak hem de sulamanın daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Sulama Kooperatifi Başkanları ve Mahalle Muhtarları ile birlikte bölgeye giderek sulama tesisini yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya sağladığı destekleri anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 1000 ton gübre destek ile 13 milyonluk yatırımın olacağını ve önümüzdeki hafta dağıtımlarına başlanacağını kaydetti. 

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