İzmir'de kültürler buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nilay Kökkılınç, NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) Orgeneral Vecihi Akın Kışlası’ndaki 10. Uluslararası Günü’ne katıldı. Geleneksel etkinlikte üye ülkelerin kültürleri tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, NATO üyesi ülkelerin İzmir’de yerleşik Başkonsolosları ile LANDCOM’da görevli personel ve ailelerinin hazır bulunduğu açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i temsilen Başkan Vekili Nilay Kökkılınç katıldı. Törende Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Ege Ordu Komutanlığı Bandosu katılımcıların büyük beğenisini topladı. Daha sonra üye ülkelerden de folklor gösterileri ve ülke stantlarında ulusal yemeklerinin tanıtımı yapıldı. Her yıl düzenlenen etkinlik NATO üyesi ülkelerin ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.