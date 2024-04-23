Düzce'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Düzce Merkez TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de düzenlenen 23 Nisan programı yoğun ilgi gördü.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği kutlama programında her sınıf, hazırladıkları gösterilerle eğlenceli saatler geçirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, minik öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük ilgi topladı.

Okul Müdürü Kubilay Kiriş, şehitleri rahmet, gazileri saygı, şükran, minnetle anarak başladığı konuşmasında başta bugünü anlamlandıran çocukların, milletin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutladı.

Bu arada 4-I sınıfının şehit ve gaziler için okuduğu anlamlı şiir tüm katılımcıları duygulandırdı.

Çocukların şiir ve gösterileri velilerden tam not aldı.