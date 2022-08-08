Diyarbakir’da Bilgievi öğrencileri müzeleri gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi’nde eğitim gören öğrencilere müzeleri gezdirdi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki bilgievlerinde eğitim gören çocuklar için hazırladığı “Gez -Gör” programı kapsamında birbirinden farklı gezi ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Etkinliklere katılan çocuklar, Diyarbakır’daki tarihi ve turistik mekanlarıziyaret ederek merek ettikleri soruları sorma fırsatı buluyor.

Hazırlanan etkinlikler kapsamında Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi’nde eğitim gören yaz okulu öğrencileri, Diyarbakırlı şair ve yazarlardan Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Arif ve Ziya Gökalp müzelerini gezdi.

Öğrencilere, öğretmenleri tarafından müzeler tanıtılarak şairlerin hayatları hakkında bilgiler aktarıldı.

Ahmet Arif Müzesi'ni çok beğendiğini belirten 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Geylani Üzer, ünlü şair ve yazarın yazdığı kitapları, şiirleri ve Osmanlıca yazma eserlerini incelediklerini söyledi. Diyarbakır’a tarihi tanımak için müzeleri gezmeye geldiklerini ifade eden Faruk Bayram da en çok Cahit Sıtkı Tarancı müzesini beğendiğini ve “Bir Bahar Akşamı Size Rastladım” şiirinin ilgisini çektiğini kaydetti.

Ayşe Tekin ise, öğretmen ve arkadaşları ile Diyarbakır’daki ünlü şairlerin evlerini gezdiğini aktararak, müzeleri çok beğendiğini şairlerin şiirlerini okuduklarını belirterek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki çocuklara yönelik etkinliklere devam edecek.