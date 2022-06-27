Bursa Gürsu'da Millet Bahçesi'nde coştular

Bursa'da “Kültür Kenti Gürsu” sloganıyla kültür sanat yaşamını canlı tutacak etkinliklere imza atan yerel belediye gerçekleştirdiği sokak konserleriyle Gürsulular’a müzik ve eğlence dolu saatler yaşattı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla, “Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat” sloganıyla, pandemi sürecinde başlatılan sokak konserleri kapsamında, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserde, Gürsulular doyasıya eğlendi.

Celal Bey Millet Bahçesi'nin çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın her yaştan keyifle zaman geçirdiği bir park alanı olmasının yanında, gerçekleştirdiğimiz birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verdiğinin belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yakında hizmete açacakları Kültür Merkezi ile de kültür sanat etkinliklerinin daha da artarak devam edeceğini söyledi.

Handan Aksu’nun seslendirdiği şarkıların coşkusuyla eğlenen Gürsulular, halaylar ve müziğin ritmiyle dans ederek keyifli anlar yaşadı.