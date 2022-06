Başkan Zeybek minibüs esnafıyla bir araya geldi

Göreve geldiği günden itibaren program dâhilinde sürekli halkla iç içe olan ve şehir esnafını ziyaret ederek taleplerini, sorunlarını dinleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu kez de şehrimizde toplu taşıma hizmeti veren minibüs duraklarını ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş ve Zabıta Müdürü Taner Çelik ile birlikte Uydukent, Erenler, Sahipata, Ataköy, Özdilek, Bayındırlık, Harbiş, Fatih, Eşrefpaşa, Çavuşbaş ve Termal minibüs duraklarını ziyaret eden Başkanımız esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Şehrimize hizmet edebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını ve toplumun her kesiminin görüş ve önerilerini dinlediklerini belirten Başkan Zeybek, “Biz hemşerilerimize hizmet için varız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Şoför esnafımızın da esnafımızın her zaman yanındayız. Şehrimiz için çok güzel projelerimiz var, bunları hayata geçirmek istiyoruz. Her zaman Afyonkarahisar’a hizmet etmenin gayreti ve heyecanı içinde olduk. Hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı ile hedefimiz, halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve yaşanılabilir marka bir şehir ortaya koymaktır. Biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız. Oluş amacımız, varlık sebebimiz milletimizin derdiyle dertlenmek ve önündeki sıkıntıyı kaldırmak. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için gece gündüz, yağmur çamur, kar, kış demeden direksiyon başında görev yapan minibüs esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu belirttik. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şoför esnafı ise talep ve önerilerini ilettikleri Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.