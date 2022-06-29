Bakan Kasapoğlu Akkum Gençlik Kampı’nı açtı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Mersin'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silifke Akkum Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - Açılış programına Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra, Milletvekilleri Hacı Özkan ile Zeynep Gül Yılmaz, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gençlik Kampları Daire Başkanı Oktay Mahşer, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Belediye Başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve protokol üyeleri katıldı.

Akkum Gençlik Kampı girişinde bisikletli sporcular tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu ve Vali Pehlivan, bisiklete binerek bisikletli sporcular eşliğinde kampa girdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençler neredeyse biz oradayız. Gençler ne istiyorsa biz onu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri için kaybedecek 1 saniyemiz bile yok. Yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla, spor tesislerimizle, proje desteklerimizle 7/24 bu vatanın evlatları için hizmet veriyor, her bir vatandaşımız için gayret gösteriyoruz” dedi.

2002’de Ülkemizde 4 adet gençlik kampının olduğunu, şimdi ise bu sayının 43’e çıkarıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, mevcut kampların modernize edildiğini ve yeni açılan kamplarda ise Avrupa’nın en nitelikli altyapısının meydana getirildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu sözlerinin devamında; “Gençlerimiz bu kamplarda birlikteliği tecrübe ediyorlar. Boş zamanlarını, tatillerini aktif ve dinamik bir şekilde geçirme imkanına kavuşuyorlar. Spor yapıyorlar, atölye çalışmalarına katılıyorlar, projeler hayata geçiriyorlar. Ülkemizin dört bir tarafından gelen arkadaşlarıyla tanışarak, zaman geçirerek, dostluklar kurarak kardeşlik iklimini güçlendiriyorlar. Deniz kamplarımızda yaz aktiveleri ve su sporları, doğa kamplarında sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel çalışmalar ön plana çıkıyor. Ekolojik tarım ve hayvancılık, Girişimcilik, Siber güvenlik, Bilim, Matematik, Sağlık, Kariyer gibi temalarla düzenlediğimiz tematik gençlik kampları, teori ve pratiği gençlerimizle buluşturuyor.

Gençlerimiz kamplarda, tiyatrodan sinemaya, müzikten halk oyunlarına, takım sporlarından bireysel sporlara, parkur sporlarından at biniciliğine kadar pek çok aktivite gerçekleştiriyorlar. Kamplara katılan hiçbir gencimizden ulaşım, konaklama, yemek ve faaliyetler için ücret almıyoruz. Avrupa’da çok yüksek rakamlara, çok kısıtlı aktivitelerle verilen gençlik kampı hizmetini devletimiz, son derece modern, tüm dünyaya örnek olan bir nitelikte, tamamen ücretsiz olarak gençlere sunuyor.

Bu yıl en az 175 bin gencimizi kamplarda misafir etme hedefimiz var. 12- 25 yaş arası tüm gençlerimizi bundan böyle kamplarımıza bekliyoruz. Bundan sonra gençlik kamplarımız tüm yıl hizmet verecek. Yeni kamp sezonumuzla birlikte artık yüzbinlerce gencimiz kamplardan 365 gün faydalanabilecek.

Doğa harikası şehrimiz Mersin’de, harika bir konumda hizmet verecek, gençlerin unutamayacakları anılara ev sahipliği yapacak bir tesisteyiz. Akkum Gençlik Kampımız Mersin’e kazandırdığımız 6. Gençlik Kampı olma özelliği taşıyor. 2 blok halinde 166 yatak kapasiteli olarak inşa edilen eserimizde ihtiyaç duyulabilecek tüm imkanlar bulunuyor. Havuzuyla, basketbol ve plaj voleybolu sahalarıyla, sahilde iskelesiyle a’dan z’ye her şeyi düşünülmüş bir tesisi gençlerimize emanet ediyor olmanın gururunu içindeyiz. Tabi bugünün bizler için başka bir önemi daha var. Akkum Gençlik Kampı’nda, ‘Biz Bir Takımız Projesi’ kapsamında yaz etkinliklerini gerçekleştiren arkadaşlarımız var. Şu anda Batman ve İzmir’den gelen 88 arkadaşımız bizimle. Biz Bir Takımız Projesi, Bakanlık olarak üzerine titrediğimiz, büyük önem atfettiğimiz bir çalışma. Farklı şehirlerden 6 ve 7. Sınıf öğrencileri genç arkadaşlarımız bir araya gelerek kendini ve karşıdakini tanıyarak güçleniyor. İletişim ve birlikte yaşama becerileri gelişiyor. Spor ve sosyal uyum eğitimleri alıyorlar. Basketbol ve oryantiring etkinliklerine katılıyorlar. Biz bu projeyi spor yoluyla yürütülen bir sosyal uyum projesi olarak hayata geçirdik. Toplumda farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak, sporun birleştirici gücünü kullanarak kalpler arasında köprüler inşa etmek amacındayız. Bugüne kadar öncelikli olarak belirlediğimiz 24 ilimiz projeye katılabiliyordu. Pilot çalışmalar süreci tamamlandı. Artık 81 ilimizin tamamında ‘Biz Bir Takımız’ diyeceğiz ve farklı şehirlerimizde birbirinden güzel gençlerimizin buluşmalarına vesile olacağız. Tüm yatırımlar, tüm eserler gençlerimiz için. Onların hayata en güzel şekilde hazırlanmaları için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki bu imkanları gençlerimiz iyi değerlendirsinler.”

Akkum Gençlik Kampı’nın tüm gençlerimiz için hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, kampa katılan tüm gençlere başarılı ve keyifli bir kamp sezonu geçirmelerini temenni etti.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan ise Mersin ilimizin çok yönlü potansiyellere sahip olduğunu belirterek sahip olduğu uluslararası limanı, serbest bölgesi, sanayi bölgeleri ve 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile bir sanayi ve ticaret kenti olduğunu ifade etti.

Verimli arazileri ile ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar TL katkısıyla tarım ve hayvancılık merkezi olan ilimizin, aynı zamanda 1200'ün üzerinde okulu ve 4 üniversitesi ile tam bir eğitim kenti olduğunu belirten Vali Pehlivan, bunun yanında ilimizin spor altyapısı ve tesisleri ile 60’ı aşkın branşta 175 bin lisanslı sporcusu ile de bir spor kenti olduğunun altını çizdi.

Vali Pehlivan konuşmasının devamında; “Mersin’in bu hüviyeti kazanmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları sayesinde kat edilen çok mesafeler var. Mersin'e gelir gelmez spor tesislerini gezme imkanı buldum. Gerçekten devletimle milletim adına gurur duydum. Çok güzel tesislerimiz var. Çok emekler verilmiş. Gençlerimize en güzelinin yakıştığını bu somut yatırımla bir kere daha görüyoruz” dedi.

Bakanı Kasapoğlu’nun 81 ilde gençlerle birlikte buluşmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Pehlivan, “Şu anda Mersin gençleriyle birliktesiniz. Kentimize geldiğiniz ilk andan itibaren ilimizle ilgili var olan birçok yatırımları değerlendirme imkanı bulduğumuz gibi bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek yatırımları arz etme imkanı bulduk. Siz de yeni yatırımların müjdelerini verdiniz. Akkum Gençlik Kampı’nın gençlerimize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mersinimiz adına, gençlerimiz adına size şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kampta öğrencilerin el emekleriyle hazırladıkları stantları gezen Bakan Kasapoğlu, yaptıkları eşyalar hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. Çalışmalarında başarılar diledi.

Öğrenci grubunun şarkılar söylediği ve halk oyunları gösteri ekibinin yöresel oyunlar sergilediği programda, Bakan Kasapoğlu ve Vali Pehlivan, protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek Akkum Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sonrasında İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı, Kastamonu Yelkonak Gençlik Kampı, Aydın Efeler Gençlik Kampı ile Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampları ile canlı bağlantı gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, kamplar ve öğrenciler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Programın sonunda Akkum Gençlik Parkı’nda İzmir ve Batman illerinden gelerek kamp yapan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ile Vali Pehlivan, öğrencilerle sohbet etti.