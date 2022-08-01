Bafra’ya 110 milyon liralık büyük yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağmur dönemlerinde Bafra ilçesinde yaşanan su baskını sorunlarına neşter vurdu. 21 mahalleden 10’unda yaşayan vatandaşları baskın korkusundan kurtarmak için altyapı çalışmalarına başlayan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve kanalizasyonla birlikte 110 milyon TL maliyetle toplam 153 kilometre uzunluğunda altyapı hattı döşemeye başladı.

SAMSUN (İGFA) - Çalışmaları yakından takip eden muhtarlar ise her yağmurda korkulu rüya haline gelen su baskınlarının artık bitecek olmasından dolayı çok sevinçli olduklarını dile getirdi.

Kenti daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşturmak için yatırımlarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları döşemeye devam ediyor. Kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarının önemli kısmını çözerek vatandaşlara temiz ve kesintisiz içme suyu temin eden SASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını da yeniliyor.

HATLAR YENİLENİYOR, BAFRA RAHAT EDECEK

Bafra ilçesinde yağışlı havalarda halkın korkulu rüyası haline gelen su baskınlarının bir daha yaşanmaması için alt yapı yatırımını ihale eden büyükşehir belediyesi, çeşitli çaplarda 14 kilometre yağmur suyu hattı ile birlikte 6.5 km kanalizasyon hattı ve 132,5 km içme suyu hattı döşeyecek. Toplamda 153 kilometre uzunluğunda alt yapı hattı çalışması gerçekleştirecek SASKİ, bunun için ilçeye 110 Milyon TL harcayacak. Yatırım, Haziran 2024’te tamamlanacak.

Geçen ay başlayan alt yapı çalışmalarında büyük çaplı beton boruları kazılan temele özenle yerleştiren SASKİ ekipleri, şebeke yağmur suyu hattını yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Su baskınlarını bitirecek hat çalışmasını takip eden mahalle muhtarları, büyük memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

MUHTARLAR HALKIN SESİ OLDU

Yapılan yatırımla su baskını korkusundan kurtulacaklarını ifade eden Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Salih Soylu, “Mevcut şebeke hattı, bizim çocukluğumuzda döşenmişti. Borular küçük olduğu için de yağmurlu havalarda Mevlana ve İshaklı mahallelerinden su, evlerimizin zemin katlarını, dükkanlarımızı ve okulumuzun spor salonuna doluyordu. Her yağmur yağdığında ise baskın korkusu yaşıyoruz. Bu çalışma, mahallelerimiz için çok iyi oldu. Yenilenen bu borular sayesinde halkımız korkudan kurtularak rahat ve huzurlu olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den Allah razı olsun. Kendisine de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

BAŞKAN DEMİR’İN ARAMIZA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

SASKİ’nin Bafra’nın kanayan yarasına neşter vurduğunu söyleyen Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Varol, “21 mahallemizden 10’u, yağmur suyu baskınlarından zarar görüyor. Boruların döşenmesiyle şebeke sorunu kalmayacak, tedirginlik ortadan kalkacak. İlçemiz için büyük bir yatırım başlatıldı. Mevcut imkanlarla büyük gayretle çalışıyorlar. Bu bütçeyi ayıran büyükşehir belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızın da biran önce iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz. Kendisini tekrar başımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

KORKULU RÜYAMIZ BİTİYOR

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ömer Kaplan ise, “Yağmur suyu hattının yetersiz olması, Bafra’da kanayan bir yaraydı. Sağanak yağış olduğunda trafik felç oluyor, evlerin, okulların içine su giriyordu. İnsanlar da endişeyle bekliyordu. Böyle güzel bir yatırımdan dolayı Büyükşehir ve Bafra belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah korkulu rüyamız bitecek” İfadelerini kullandı.