Adıyaman'da 210 personelle '02 Huzur' Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen 210 personelin katıldığı Huzur 02 Asayiş Uygulaması'nda 900'e yakın şahıs ile birlikte 400'ü aşkın araçta kontroller yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, 'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması' yaptı.

Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlenen uygulamaya il merkezinde toplam 210 personel katıldı.

Uygulamalarda; 894 şahıs, 416 araç, 26 umuma açık yerler ile 4 park ve bahçelerde kontroller yapıldı.

2 yoklama kaçağı şahıs yakalanmış, 3 şahsa trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

7 işyerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.