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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akbulut'a anma
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut’u vefat yıl dönümünde andı
YAŞAM 14.04.2024, 17:56
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut’u vefat yıl dönümünde andı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, “Milletvekili, Bakan, Başbakan ve TBMM Başkanı olarak milletimize uzun yıllar hizmet etmiş Yıldırım Akbulut'u, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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