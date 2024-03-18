Tarih ve sanatı buluşturdular

Karacabey Belediyesi 100. Yıl Sanat Galerisi, bu hafta kapılarını ’18 Mart Çanakkale Zaferi’ konulu resim sergisine açıyor. Dayı Karacabey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan eserler, 18-22 Mart tarihlerinde Sanat Galerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına ithafen oluşturulan Sanat Galerisi, açıldığı günden bu yana kişi ve kurumların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Seyran İlk ve Orta Okulu öğrencilerinin açtığı Çanakkale konulu resim sergisinin ardından, Sanat Galerisi bu hafta da Dayı Karacabey Anadolu Lisesi öğrencilerinin eserlerine kapılarını açacak.

“ÇANAKKALE RUHU HER ZAMAN YAŞATILACAK”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Çanakkale ruhunun her zaman anılması, hatırlanması ve yaşatılması gerektiğine vurgu yaparak, “Gençlerimiz, tarih ve sanatı bir araya getirerek değerli eserlerle çeşitli sergiler oluşturuyor. Bizler hem bu önemli anma günlerini daha da etkili hale getirmek hem de gençlerimizin sanat eserlerini yerinde görmek ve onları desteklemek adına bu tarz çalışmaları önemli buluyoruz. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni bir kez daha kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu anlamlı sergiye davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Dayı Karacabey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ’18 Mart Çanakkale Zaferi’ konulu sergi 18-22 Mart tarihlerinde Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi üst katındaki ‘100. Yıl Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergi, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.