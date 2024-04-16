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Sakarya'da Başkan Alemdar'a ziyaretler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

YAŞAM 16.04.2024, 18:37
Sakarya'da Başkan Alemdar'a ziyaretler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Gün boyu devam eden programlarında vatandaşlar başta olmak üzere şehir protokolü, muhtarlar, STK temsilcileri ile bir araya gelen Alemdar, “başarı” temennileri için teşekkürlerini paylaşarak, birlik beraberlik vurgusunda bulunduSAKARYA (İGFA) -  Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Erdinç Atalay ve yönetimini konuk eden, ardından Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ve beraberindeki heyet ile buluşan Alemdar, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve yardımcıları ile SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ı misafir eden Alemdar, eğitime destek sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da Başkan Alemdar’ı görevi dolayısıyla tebrik etti.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen ve beraberindeki heyeti ağırlayan Alemdar, ziyaretleri dolayısıyla Başkan Pilavcı ve heyete teşekkürlerini sundu.Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı ve Hendekli muhtarları da misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Alemdar, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KURUM VE KURULUŞLARIMIZLA GÜZEL BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRECEĞİZ

Başkan Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve yardımcılarının yanı sıra Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve şube müdürleri, Sakarya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ve beraberindeki hekimleri ağırladı. Kurum ve kuruluşlarla güzel bir çalışma dönemi geçireceklerini ifade eden Alemdar, ziyaretleri için teşekkürlerini paylaştı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Çolak ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Alemdar, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi. Serdivan Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Demir ve dernek üyeleri de Başkan Alemdar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretleri sonrası bir değerlendirmede bulunan Başkan Alemdar, “Görevi devraldığımız günden itibaren vatandaşlarımız başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarımızı, STK’larımızı, muhtarlarımızı, oda başkanlarımızı ve şehir protokolümüzü ağırlamaya devam ediyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizin tüm dinamikleri, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte güzel bir çalışma dönemi geçireceğiz” dedi.

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