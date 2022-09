Sakarya Büyükşehir ücretsiz bal ve süt geleneğini başlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bal54’lerde ücretsiz bal ve süt dağıtımı geleneğini sürdürüyor. Başkan Yüce ve personel, bugün kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıtım yaptı. Vatandaşla yakından ilgilenen Yüce güzel haberi, “Pandemide başlattığımız ücretsiz bal dağıtım geleneğimize her cuma devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki rızık paylaştıkça çoğalır, vatandaşımızın her zaman yanındayız” diyerek verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik sloganıyla vatandaşın kalbine dokunmaya, onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Vatandaşlara her türlü ürünün birinci elden ulaştığı Bal54 satış ofislerinde Başkan Yüce’nin talimatıyla pandemi sürecinden önce başlatılan ‘ücretsiz bal ve süt dağıtımı’ geleneği yeniden başladı. Yüce, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park içinde yer alan Bal54 Satış Ofisi’nde yeniden vatandaşlarla bir araya geldi. Dağıtım sırasında bulvarda vakit geçiren, buradan geçen onlarca vatandaşla sohbet edip yakından ilgilenen Yüce, bal çeşmesinden doldurduğu taze bal ve paket sütleri takdim etti.

Ulaşmadığımız tek bir kişi kalmayıncaya dek

Şehrin geleceği için atılan adımlar, yapılan projeler ve sosyal hizmet faaliyetleriyle ilgili konularda vatandaşlarla bire bir temas eden Yüce Sosyal Market, YADEM, Aşevi, Sosyal Mağaza gibi projelere yenilerini ekleyeceklerini ve Sakarya’da ulaşmadıkları hiçbir vatandaş kalmayıncaya dek mesaiye devam edeceklerini vurguladı. Dağıtım sırasında memnuniyetini ifade eden ve dağıtıma katılan çok sayıda vatandaşla fotoğraf çekilen Yüce, bu geleneğin her Cuma gününde devam edeceğini ifade etti. Dağıtımda ayrıca Başkan Yüce’ye Düzce Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu eşlik etti.

“Ücretsiz dağıtım geleneğimizi sürdüreceğiz”

Başkan Yüce konuşmasında birlik vurgusu yaparak, “Sosyal belediyecilik sloganıyla kentin dört bir yanında projeler yürütüyoruz. Sosyal Market, YADEM, Aşevi, Sosyal Mağaza birimlerimizle bize ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Ulaşmadığımız tek bir kişi kalmayacak inşallah. Pandemi süreci ile ara verdiğimiz bu geleneğimize devam ediyoruz, her Cuma ücretsiz bal ve süt dağıtacağız. Sakarya Büyükşehir Belediye’miz ve hayırsever işadamlarımız ile birlikte sürdürdüğümüz geleneğimiz hijyen kurallarıyla devam edecek. Bizler paylaşmayı seven bir milletiz. Paylaşmanın kardeşliğe, sevgiye ve birlikteliğe olan katkısına inanan ve bunu yüzyıllardır sürdüren bir toplumuz. Bizler bölüşürsek var oluruz. Biliyoruz ki rızık paylaştıkça çoğalır” diye konuştu.